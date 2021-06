Papa recebe “Homem-Aranha” no Vaticano e ganha máscara de presente

Um homem vestido como Homem-Aranha participou, nesta quarta-feira (23/6), de uma audiência-geral com o Papa Francisco, no Vaticano. O jovem Mattia Villardita, de 28 anos, usa fantasias de super-herói para alegrar crianças internadas em hospitais da Itália.

O rapaz ocupou um cadeira na área VIP do Pátio São Dâmaso, onde ocorre a audiência pública do Papa Francisco. Ele foi até o Vaticano para conversar com o pontífice sobre a “missão” nas áreas pediátricas dos centros de saúde italianos.

Ao L’Osservatore Romano, o jornal oficial do Vaticano, o jovem disse que se veste como o herói da Marvel para tirar um sorriso das crianças que estão no hospital. Ele ainda revelou que é portador de uma doença congênita.

“Durante 19 anos, eu entrava e saía do Hospital Gaslini, em Gênova, e eu teria gostado muito, quando estive lá, sozinho, no meu leito, ver o Homem-Aranha entrar pela janela do meu quarto”, disse.

No final do encontro, Mattia encontrou o Papa por alguns minutos e presentou o pontífice com uma réplica de uma máscara do Homem-Aranha (foto em destaque).

Fonte: metropoles.com