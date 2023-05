Papa revela a Zelensky missão para acabar com a guerra

O papa Francisco e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concordaram neste sábado (13) sobre “a necessidade de continuar com os esforços humanitários para apoiar a população” que sofre com a guerra na Ucrânia.

Francisco e Zelensky se reuniram neste sábado no Vaticano, pela primeira vez desde o início da guerra, um encontro esperado que ocorre após o pontífice revelar que está em curso uma missão para acabar com a guerra na Ucrânia, cujos detalhes não foram divulgados.

Em um comunicado divulgado após a reunião, o Vaticano explicou que a reunião durou cerca de 40 minutos e que “os temas da conversa se referem à situação humanitária e política na Ucrânia provocada pela guerra em curso”.

“O papa tem assegurado suas constantes orações, testemunhadas por seus muitos apelos públicos e contínua invocação ao Senhor pela paz, desde fevereiro do ano passado”, quando começou a invasão russa que desencadeou o conflito há mais de um ano.

Além disso, “ambos concordaram com a necessidade de continuar os esforços humanitários em apoio à população. O papa enfatizou particularmente a necessidade urgente de ‘gestos de humanidade’ em relação às pessoas mais frágeis, vítimas inocentes do conflito”.

O pontífice deu ao mandatário uma obra de bronze representando um ramo de oliveira, símbolo da paz, assim como a Mensagem pela Paz deste ano, o Documento sobre a Fraternidade Humana e o volume Uma Encíclica sobre a Paz na Ucrânia.

O mandatário ucraniano, por sua vez, presenteou-o com uma obra de arte feita com um colete à prova de balas e uma pintura intitulada Perda, sobre o assassinato de crianças durante o conflito.

Foi o primeiro encontro do papa com o mandatário ucraniano desde o início da guerra, embora ambos se conheçam porque Francisco recebeu Zelensky em audiência em 8 de fevereiro de 2020, quando já se discutiu “a situação humanitária e a busca pela paz” no contexto do “conflito que, desde 2014, assola a Ucrânia”.

Este novo encontro ocorreu em meio à missão de paz vaticana anunciada pelo pontífice no voo de volta de sua recente viagem à Hungria e da qual ainda não se conhecem os detalhes, embora uma fonte do Vaticano tenha dito à imprensa russa que o encontro “não está diretamente relacionado” com ela e que Zelensky solicitou o encontro com Francisco “há poucos dias”.

Além disso, ocorre quando se espera uma iminente contraofensiva ucraniana com a qual Kiev deseja reconquistar grande parte do território ocupado por Moscou.

Por tudo isso, a reunião gerou grandes expectativas, diante da possibilidade de se abrir uma espiral de diálogo no conflito.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Vatican Media Handout/EFE