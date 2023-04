Papa sugere ser comunista e defende inocência de Lula

O papa Francisco concedeu entrevista ao canal argentino C5N, de extrema esquerda, que foi transmitida nesta quinta-feira (30). Na oportunidade, o religioso manifestou preocupação com o avanço da “ultradireita” no mundo e citou um versículo bíblico, o desvirtuando para exaltar o comunismo.

Questionado sobre qual o “antídoto” para enfrentar o que se chamou de ultradireita, o pontífice selecionou a “justiça social”.

– Se você quiser discutir com um político ou com um pensador da ultradireita, fale sobre justiça social – disse.

O argentino revelou seu argumento aos que lhe atribuem o rótulo de comunista. Foi aí que Francisco recorreu ao texto bíblico de Mateus 25.

– Padre, você é comunista? Minha carta de identidade é Mateus 25. Leia Mateus 25 e veja se quem escreveu não era comunista. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestisse. Essa é a regra de conduta. Comunista? Comunista! – confessou.

PAPA DEFENDE INOCÊNCIA DE LULA

Na mesma conversa, o papa saiu em defesa do atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e, também, da ex-presidente Dilma Rousseff, sustentando que os petistas são inocentes. O líder da Igreja Católica revelou que participou de encontros com a finalidade de ajudar a tirar Lula da prisão.

No entendimento de Francisco, Lula foi condenado sem provas, apenas indícios, e criticou o que chamou de uma Justiça que “não é justa”. Ele acredita que o ex-líder sindical foi “vítima” de lawfare (expressão que significa uso do judiciário para fins políticos ou de perseguição pessoal).

O religioso ressaltou que o lawfare encontrou apoio nos meios de comunicação, que “desqualificam e colocam sobre essa pessoa uma suspeita de delito”, acusando a imprensa de ser coparticipante de uma farsa para perseguir Lula.

PAPA ELOGIA DILMA

O papa não economizou elogios à ex-presidente do Brasil e mostrou-se um grande admirador de Dilma Rousseff.

– Uma mulher de mãos limpas. Excelente mulher – enfatizou.

O jornalista que entrevistou o líder católico, Gustavo Sylvestre, afirmou que Lula e Dilma são “inocentes condenados” e o pontífice concordou.

