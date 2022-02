Nesta sexta-feira (25), o papa Francisco foi pessoalmente à Embaixada da Rússia junto à Santa Sé para expressar ao embaixador Alexander Avdeev sua preocupação com o ataque do país à Ucrânia. A informação foi divulgada pelo escritório de comunicações do Vaticano.

Consequências de um bombardeio noturno em uma área residencial em Kiev / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Destroços de um avião militar que foi abatido em Kiev / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Destroços de um foguete na rua após bombardeio em Kiev / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Militares passam pelos destroços de um avião militar que foi abatido em Kiev / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Homem observa os destroços de um avião militar que foi abatido em Kiev / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Soldados observam os destroços de um avião militar / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Homem observa os destroços de um avião militar / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Soldado observa os destroços / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Soldado passa pelos destroços / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Pessoas tiram fotos dos destroços de um foguete na rua / Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

O gesto de Francisco faz parte dos esforços da Santa Sé em prol do diálogo e do retorno da Rússia à mesa de negociações em relação à guerra na Ucrânia.

Fonte: *EFE