Papai e Mamãe Noel descem para presentear as crianças no Caixaparah

Os filhos dos associados do Caixaparah receberam com entusiasmo a chegada do “Papai Noel”, no último domingo, 18, proporcionando momento inesquecível através das entregas de brinquedos, brindes, além de ser fotografado por cada criança. Antes, o presidente do clube social, Alberto Henrique, agradeceu os familiares da criançada que brincou à vontade ao lado do “Papai Noel” com assessoramento do palhaço ‘”Calhambeque”, o qual deu show de brincadeiras com a garotada.

Alberto Henrique também disse de sua satisfação com a presença maciça dos familiares que levaram seus filhos, assim como das comunidades adjacentes da sede campestre que participaram da programação e receberam seus brinquedos, agradecendo por essa grande iniciativa de contribuir com as famílias carentes da redondeza.

A criançada foi à loucura com a chegada do Papai Noel e Mamãe Noel, pois, todos queriam abraçar a dupla e, automaticamente, receber seus presentes, onde, os seguranças do clube tiveram muito trabalho para segurar a criançada para levar o Papai Noel até o palco para poder distribuir os brinquedos. A programação foi um sucesso, de acordo com algumas declarações dos presentes que parabenizaram a diretoria do Caixaparah em retomar esse evento após dois anos ausentes em virtude da pandemia da covid-19, que assombrou o planeta.

“A diretoria fez de tudo para retomar essa grande festa para os filhos dos associados e também de algumas comunidades carentes que ficam perto da nossa sede campestre e todos foram muito recepcionados pela dupla Papai Noel e Mamãe Noel. E a nossa diretoria só tem a agradecer a todos e desejamos Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo com a benção de Deus”, frisou Alberto Henrique.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar