Papai Noel entrega presentes para mais de duas mil crianças no Parque da Cidade

Papai Noel esteve na manhã deste domingo, 18, no Parque da Cidade, em Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, a 807 quilômetros de Belém, para entregar presentes e levar felicidade para mais de duas mil crianças santarenas. A programação contou com a presença do prefeito Nélio Aguiar, acompanhado da primeira dama e secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, dos secretários municipais Esequiel Aquino (Esporte), Jean Murilo (Urbanismo), Daniel Simões (Infraestrutura), Luiz Alberto Pixica (Cultura), Alaércio Cardoso (Turismo), João Paiva (Meio Ambiente), Maria José Maia (Educação) e colaboradores.



O bom velhinho atendeu as crianças acompanhadas de suas famílias, formando memórias e posando para as fotos, e desejou saúde, prosperidade, paz e felicidades à população.

As famílias estavam todas muito gratas por terem a oportunidade de levar para suas casas um presente de natal. Quem foi ao Parque da cidade foi atendido por toda a equipe da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) que coordenou as entregas.

A secretária Celsa Brito acompanhou toda a ação e agradeceu a presença das famílias, que não mediram esforços para levar suas crianças ao Parque da Cidade.Ela também agradeceu a todos os colaboradores envolvidos neste processo que vai desde a embalagem dos presentes à decoração do Parque até a recepção e entrega para as crianças.

“O nosso tema deste ano traz a importância de compartilhar as realizações que é o melhor presente e o melhor presente para nós é poder ver estampado no rostinho de cada criança a emoção de poder levar um brinquedo de natal para suas casas. Desejamos muita saúde e prosperidade para todas as famílias santarenas que merecem sempre uma programação especial de natal”, disse Celsa.



O prefeito Nélio Aguiar destacou a importância de promover essas ações. “É uma satisfação enorme. É um momento de muita alegria, a gente tem várias equipes, várias secretarias de governo lideradas pela Semtras, todos os nossos servidores que preparam e organizam como muito carinho essa programação com a presença do Papai Noel, a entrega de brinquedos. Eu fico muito feliz em poder estar junto com eles, devido à grande importância desse evento, eu acompanho desde a entrada, a gente ver a quantidade de famílias que vem participar, o que nos alegra mais ainda. É um momento muito bom, essa magia do natal, a cidade iluminada. Toda essa programação de natal para que as famílias santarenas possam entrar nesse clima de natal, vivendo esse momento tão gostoso, tão maravilhoso que é o natal de paz de confraternização, do perdão de harmonia entre as famílias e a gente deseja para todas as famílias um Feliz Natal”, disse Nélio.



A programação contou com a participação da banda da escola Haroldo Veloso, com personagens infantis da Cemei Antonio Correa e a pintura no rosto com o grupo edificar.

A programação do Natal continua com o bom velhinho recebendo a população santarena em sua Casinha até o dia 23, nos dias 24, 25, 31 e 01 não haverá visitação na parte interna da casa. A visitação interna vai até o dia 30 e até o dia 6 de janeiro a visitação externa.



Imagens: Ascom/PMS