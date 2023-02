Papão abate o Japiim da Estrada por 2 a 1 de virada diante da Fiel, na Curuzu

De virada! Foi assim que o Papão da Curuzu bateu no Japiim de Castanhal, ao vencer o adversário durante o encontro com a Fiel no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, na noite deste sábado, 25, faturando mais três pontos e se igualando ao seu maior adversáro, o Clube do Remo, mas com a vantagem de critérios que lhe colocam em primeira posição. O jogo, que teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém, terminou em 2 a 1.

O Paysandu voltou a disputar o Parazão 2023 nesta noite, depois de despachar, pela Copa Verde, o Real Ariquemes, nesta semana.

Jefferson Murillo fez para o Japiim da Estrada logo no começo do jogo, porém, alguns instantes depois, Mário Sérgio empatou e, antes do final do primeiro tempo, Bruno Alves deu números finais à partida.

Diante do resultado da noite de hoje, o Bicola assumiu a liderança do Parazão 2023, com nove pontos conquistados em três partidas. A equipe está empatada com o Remo no topo da tabela, mas leva a melhor nos critérios de desempate. No entanto, caso o Leão Azul pontue amanhã, domingo, 26, diante do Cametá, o Papão perderá a primeira posição.

De seu lado, o Castanhal parou de pontuar na tabela e agora é o quinto colocado do Campeonato Paraense, com cinco pontos conquistados em quatro partidas disputadas. Vale ressaltar que a posição da equipe aurinegra também pode ser alterada após o final da rodada, que se encerra amanhã.

Agora, o Paysandu voltará a campo na terça-feira, 28, quando joga contra o Bragantino, na Curuzu, às 20h, em partida atrasada da primeira rodada do Parazão. Já o Castanhal volta a campo no domingo, 05, quando visita o Cametá, às 15h30, no Parque do Bacurau.

O JOGO

Muito agitados. Foram assim os primeiros minutos da partida realizada no gramado da Curuzu. As emoções começaram aos 2 minutos, quando Samuel Santos, lateral-direito titular, sentiu dores na panturrilha e pediu para ser substituído. No lugar do atleta, entrou Igor Bosel, que seria peça importante – no ponto de vista negativo – durante a partida.

Aos 7 minutos, o Castanhal abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. O colombiano Jefferson Murillo avançou pela esquerda, em espaço deixado por Igor Bosel na defesa, e fez um bonito gol, na saída de Thiago Coelho. O tento marcava a primeira vez neste Parazão em que o Paysandu saia atrás no placar.

O clima ficou tenso na Curuzu, onde os bicolores ficaram desorientados diante do primeiro gol do Japiim da Estrada. Nem Fiel, nem jogadores sabiam como a equipe reagiria a um gol sofrido logo no início da partida. Apesar disso, a resposta Bicolor foi bastante positiva e rápida, já que, aos 10 minutos, Bruno Alves avançou pela esquerda e cruzou na medida para Mário Sérgio marcar de cabeça e empatar o jogo. Este foi o quinto gol do centroavante do Papão no ano, que empatou com Balotelli, da Tuna, na artilharia do Parazão.

Depois, o Papão passou a administrar a partida. Mas o Castanhal não adotou uma postura passiva e chegou a agredir o gol de Thiago Coelho em, pelo menos, duas oportunidades. Porém, o Papão apresentava mais volume de jogo, sobretudo em jogadas com Bruno Alves, pela direita.

Num desses lances, inclusive, foi que o Bicola virou o jogo. Aos 29 minutos, o atacante recebeu passe de Mário Sérgio, que estava dentro da área, e emendou um balaço para o gol.

FASE FINAL

No retorno para o segundo tempo, o Paysandu continuou a administrar o resultado, sem pressa. Devido ao compromisso no meio de semana pela Copa Verde, contra o Real Ariquemes, o elenco bicolor demonstrou sinais de cansaço, o que abriu precedentes para que o técnico Márcio Fernandes substituísse vários jogadores.

Entre os atletas que entraram em campo, o que recebeu maior destaque foi o atacante Vicente. Usando muito as jogadas em velocidade, o jovem de 23 anos fez um “terror” pra cima da defesa aurinegra. Em contrapartida, o camisa 20 do Bicola sofreu duras faltas, todas punidas pela arbitragem.

Houve poucas chances de aumentar o placar no segundo tempo, mas a mais interessante se registrou aos 23 minutos, quando João Vieira, livre de marcação, chutou pra fora, após o goleiro do Japiim, Bernardo, estar caído no chão e longe do lance. Muito interessante.

Ficha técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023

Paysandu 2 x 1 Castanhal

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu

Hora: 19h

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos (Igor Bosel), Genílson, Naylhor e Juan Tavares (Juan Pitbull); Jimenez, João Vieira (Paulo Henrique) e João Pedro (Fernando Gabriel); Bruno Alves, Mário Sérgio e Stéfano (Vicente)

Técnico: Márcio Fernandes

Castanhal

Bernardo; Ronaldo, Pietro, Bruno Eduardo e Cássimo (Lucas Pádua); Gabriel Santana (Bruno Henrique), Gabriel Agú (Brendo) e Gui Campana; Jefferson Murillo (Raylson), Bambelo (Rhainer) e Wander

Técnico: Hermes Junior

Arbitragem

Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e José Maria Pereira Barbosa Junior

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu