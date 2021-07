Papão afia os dentes: que venha o Ferroviário

O Paysandu joga nesse domingo no “caldeirão” da Curuzu, onde tentará pela primeira vez vencer como mandante, isto é, jogando em casa, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A partida, contra o Ferroviário, será disputada a partir das 18h, jogo válido pela 7ª Rodada.



A ideia do técnico Vinícius Eutrópio é manter o retrospecto das duas visitas que o Bicola fez no Nordeste, nas semanas que se passaram, oportunidade em que o clube faturou seis pontos na tabela.

Nos dois primeiros jogos na Curuzu, ocorreram derrota para o Botafogo-PB e empate com o Volta Redonda. Dos 11 pontos conquistados pela equipe bicolor no torneio, 10 foram somados fora. A ansiedade é para que a história mude por estas bandas e que a Curuzu possa gritar de alegria.



Nesta sexta-feira, 09, Marlon conversou com a imprensa, ocasião em que destacou a importância de o grupo estar coeso quanto aos reais interesses do clube e de todo o plantel que é a conquista do acesso para a Série B. Ele explicou que o professor Vinícius Eutrópio tem conversado com todos e que o trabalho técnico tem sido intensificado desde que a delegação desembarcou em Belém. Para tal, o retrospecto tem de melhorar para o Bicola continuar na liderança do Grupo A e com folga pela classificação ao quadrangular do acesso, já que, depois do Ferroviário, segue atuando em Belém, quando recebe o Altos-PI.



PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O Papão deve enfrentar o Ferroviário com Victor Souza; Israel, Perema, Denilson e Diego Matos; Bruno Paulista, Jhonnatan e Ratinho; Marlon, Robinho e Bruno Paulo.

A partida será transmitida pela Super Rádio Marajoara AM-1.130, com a Rede Marajoara de Rádio e todo o time dos Titulares do Esporte para todo o Estado e o mundo pela internet, além da cobertura do jornal A Província do Pará on-line.

Fotos: Jorge Luís Totti / Paysandu