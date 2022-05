Papão anuncia a contratação de novo reforço, o atacante Pipico

Atleta com ampla rodagem e experiência no futebol brasileiro, o atacante Pipico acertou com o Papão da Curuzu para vestir a camisa bicolor até o fim desta temporada. O anúncio da contratação do jogador foi feito na tarde desta quarta-feira, 04, durante a transmissão ao vivo do programa Giro Bicolor, no canal do PapãoTV no YouTube.

O mais novo bicolor disse que defender o maior campeão da Amazônia sempre esteve nos seus planos.



“Finalmente esse momento chegou. Era um desejo antigo que graças a Deus se concretizou! Joguei várias vezes contra o Paysandu, sei da grandeza do clube e do peso e do tamanho dessa torcida. Espero estrear o mais rápido possível e somar com esse grupo na busca pelo grande objetivo do clube que é recolocar a equipe na Série Be do Brasileiro”, afirmou.

Pipico vai desembarcar em Belém na madrugada de amanhã e já será integrado ao elenco. O jogador aguardará a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição da comissão técnica.

Imagem: Agência Paysandu