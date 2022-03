Papão anuncia contratação do zagueiro Lucas Costa, de São Paulo

No momento em que o grupo de futebol profissional do Paysndu mantém seu foco nas semifinais do Parazão 2022, a diretoria bicolor trabalha para qualificar cada vez mais a equipe que, em menos de um mês, vai começar a disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. Na tarde desta quinta-feira, 24, foi oficializada a contratação do zagueiro Lucas Costa, que vai vestir a camisa do Papão até o fim da atual temporada.

Costa, que disputou a primeira divisão do Paulistão deste ano, desembarcará em Belém no dia 1º de abril.

“Estou muito ansioso para chegar logo na Curuzu e iniciar os trabalhos junto com os meus novos companheiros. Sei que o elenco está em busca do tricampeonato paraense, tenho acompanhado de longe e vou ficar na torcida, ao mesmo tempo em que vou me preparar para honrar essa camisa no Brasileiro”, afirmou.

Como as inscrições para o estadual já estão encerradas, Lucas Costa vai atuar somente na Série C. Nas próximas semanas, ele terá seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

FICHA TÉCNICA

Nome: Lucas Rodrigues Costa

Nascimento: 02/04/1995

Naturalidade: Guarulhos (SP)

Altura: 1,88 m

Peso: 90 kg

Posição: zagueiro

Clubes: Grêmio-RS, Internacional-RS, Atlético Tubarão-SC, Brusque-SC, Londrina-PR e Santo André-SP

Imagem: Agência Paysandu