Papão aplica goleada no Real Ariquemes e avança em busca do tetracampeonato da Copa Verde

Deu a lógica no embate envolvendo o Paysandu e o Real Ariquemes em partida válida pela estreia bicolor na Copa Verde 2023 em moite chuvosa e fria no gramado do Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu, em Belém. O Papão não teve problemas em despachar sem piedade os visitantes pelo placar de 3 a 0 de A PROVÍNCIA DO PARÁ em noite muito inspirada que teve a cobertura da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Os gols da partida foram marcados por Mário Sérgio e Stéfano, ambos no primeiro tempo, e Mário Sérgio novamente, na etapa final.

O Paysandu se posicionou de forma ofensiva, encurralando desde os primeiros minutos o adversário no campo de defesa. Aliás, o tempo todo, o Papão dominou a situação. Foi difícil segurar a rápida troca de passes no meio-campo bicolor, geralmente eram interrompidas com faltas. Em um desses lances, ainda aos oito minutos, Bruno Alves alçou bola na área, Naylhor cabeceou para o rebote do goleiro, exatamente nos pés de Mário Sérgio, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O Real Ariquemes, na tentativa de freiar o adversário forçava os corredores laterais com Raphael Alves e Felipe Pacheco, mas ambos estavam bem marcados, obrigando o time a tentar, como segundo recurso, as bolas rifadas. Tecnicamente, as duas equipes estavam um tanto distantes, facilitando um pouco a vida dos bicolores, que dominaram as ações do início ao fim do primeiro tempo.

Em uma das poucas chances criadas através da troca de passes, o Real Ariquemes avançou pelo meio-campo com Alysson, que viu Juninho na entrada da área, mas a tentativa de cruzamento acabou saindo pela lateral. Nesse contexto, a principal referência do time, o atacante Léo Mineiro, acabou anulado em boa parte do jogo, deixando os visitantes numa situação delicada.

O domínio dos bicolores era tamanho que, aos 39′, em cobrança de escanteio pela direita, Stefano se sobrepôs à zaga e cabeceou baixo, confundindo o goleiro Rodrigo Silva, que viu a bola passa por baixo do braço antes de balançar novamente as redes, ampliando o placar em favor do Paysandu. Com o 2 a 0 e sobrando em campo, os bicolores deixaram o primeiro tempo com uma vantagem confortável.

Mas, verdade seja dita, taticamente, o Real Ariquemes não foi nem a sombra do time que eliminou o Castanhal na primeira fase. Sem a opção de Léo Mineiro, invalidade pela marcação, o time não conseguiu colocar as bolas no campo de ataque. Quando chegava, ora esbarrava na defesa, ora na finalização deficiente. Do outro lado, o esquema tático montado pelo técnico Márcio Fernandes passeava em campo. Se Léo Mineiro foi anulado, a dupla de ataque bicolor foi letal. Primeiro Mário Sérgio, depois Stéfano, apenas no primeiro tempo.

FASE COMPLEMENTAR

No retorno para o segundo tempo não houve diferença. Bruno Alves foi o primeiro a tentar, aos sete minutos, mas o cruzamento na grande área foi dominado meio desajeitado e o arremate ficou comprometido. As mudanças vieram a partir dos 10 minutos. Primeiro veio Juan Tavares no lugar de Eltinho. Antes da segunda mudança, o Papão ampliou novamente com Mário Sérgio, completando cruzamento da esquerda por Bruno Alves. É o quarto gol do atacante na temporada e a terceira assistência de Bruno Alves.

Com mais um gol nas costas, o Real Ariquemes fez suas mudanças. Juan Junior entrou na vaga de Alysson e Rithely, do lado bicolor, substituiu Jimenez. A outra mudança no início do segundo tempo foi a entrada de Igor Bosel na vaga de Samuel Santos. Logo na sequência, o Real Ariquemes descontou com Jorge Fiúza, mas a arbitragem assinou o impedimento. Em seguida, Márcio Fernandes precisou sacar João Pedro, com dores musculares, e aproveitou para tirar Mário Sérgio para a entrada de Vicente, que na primeira bola quase assina uma obra de arte, depois de driblar com estilo dois marcadores e chutar de longe na trave.

A partir dos 20 minutos, o Real Ariquemes conseguiu algum recurso ofensivo, aproveitando a desacelerada do time bicolor. Após o gol anulado, Léo Mineiro enfim recebeu uma bola em boas condições, preparou o chute, esbarrando na bem postada defesa bicolor, empurrando para a linha de fundo. Com o jogo equilibrado, o Real Ariquemes fez mais um a substituição para tentar frear os bicolores, o que de fato aconteceu. Aos 44, Marcos Junior quase desconta, de falta, mas o goleiro Thiago Coelho fez bela defesa. O lance desencadeou o último suspiro do Real Ariquemes, que não conseguiu marcar e a partida terminou com um larga vitória bicolor por 3 a 0.

Ficha Técnica

Copa Verde 2023

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu

Hora: 20h

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos (Igor Bosel), Genílson, Naylhor, Eltinho (Juan Tavares); Jimenez (Rithely), João Vieira, João Pedro (Hernandez), Bruno Alves; Mario Sérgio (Vicente) e Stéfano

Técnico: Márcio Fernandes

Real Ariquemes

Rodrigo Silva; Raphael Alves, Jorge Fiuza, Diego Rosa, Felipe Pacheco (Régis Anderson); Luiz Henrique, Farinha, Alysson (Juan Junior) Allan, Juninho; Léo Mineiro e Leleco

Técnico: André Alexandre

Arbitragem

Jefferson Ferreira de Moraes (CBF/GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (CBF/GO) e Hugo Savio Xavier Correa (CBF/GO)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CBF/PA)

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu