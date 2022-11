Papão arrasa o São Raimundo-AM e está na final da Copa Verde

O Paysandu bateu o São Raimundo-AM pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 0, na noite deste sábado, 12, no estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, e garantiu vaga na final da Copa Verde de 2023. Empurrado pela torcida, o Bicola foi superior ao adversário em toda a partida e construiu o placar elástico com gols de Genílson, Robinho e Marlon. O jogo foi transmitido lance a lance pela Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Na grande decisão da Copa Verde, o Bicola vai encarar o Vila Nova-GO, equipe que terminou a edição do ano passado com o vice-campeonato. As datas e horários das partidas ainda não foram divulgadas pela CBF. Conforme a tabela básica da competição, os confrontos devem ocorrer na terça-feira, 15, e sábado, 19.

Apesar das datas ainda não estarem definidas, os mandos de campo já são conhecidos. Por ter uma melhor posição no ranking nacional de clubes da CBF, o Vila Nova fará o segundo jogo da final no estádio OBA, em Goiânia. O Papão, por sua vez, deverá jogar em casa no primeiro duelo, marcado para o meio da semana.

O JOGO

O primeiro tempo começou com alterações no estilo de jogo de ambas as equipes. O São Raimundo, ao contrário do que fez em Manaus, quando explorou a velocidade dos pontas, preferiu esperar o adversário e marcar no campo de defesa. Para “congestionar” o setor de criação bicolor, o Tufão levou a campo um time num 4-3-3, mas que se transformava num 5-2-3. A ideia era fazer um “paredão” na frente da área de defesa.

Márcio Fernandes já esperava essa reação do adversário e mandou a campo uma equipe que, no papel, era conhecida, mas que tinha jogadores desempenhando funções não rotineiras. Patrick Brey, por exemplo, virou ponta esquerda, enquanto Leandro Silva foi pra lateral oposta. Gabriel Davis, novidade na escalação, atuou como meia, enquanto Marlon jogou centralizado. O objetivo das mudanças era confundir a defesa adversária na hora da marcação.

LANCES

Na queda de braço tática, quem levou a melhor foi Márcio Fernandes. A marcação do São Raimundo, desde os primeiros minutos de jogo, não encaixou. Com isso, o Paysandu pressionou em grande parte do primeiro tempo e essa pressão, em certo momento, ficou insustentável para o adversário.

Aos 11 minutos, em boa jogada de Robinho pela direita, o atacante cruzou rasteiro para o meio da área e Genílson apareceu apenas para completar para o gol vazio. 1 a 0 Paysandu.

O Bicolor continuou a pressionar, mas diminuiu de intensidade. O Bicola, por sua vez, apostou nas bolas longas, nas costas da defesa do São Raimundo-AM, que jogou mais adiantada. Em uma dessas jogadas, aos 31 minutos, João Vieira lançou Robinho no contrapé de Panda. O atacante do Papão dominou, avançou para a área, driblou o goleiro e marcou um belo gol.

A segunda etapa do duelo começou como terminou a primeira, com o Paysandu dono das melhores chances de gol. Novamente, a equipe bicolor apostava nas bolas longas, procurando brechas nas costas da defesa do Furacão. Somado a isso, o Papão passou a exercer maior pressão na saída de bola adversária.

Os primeiros cinco minutos da partida foram de pressão extrema do Paysandu. O São Raimundo, acuado no campo de defesa, não conseguia trocar passes e, em apenas uma oportunidade, pode passar da linha do meio de campo.

Nesse momento de grande superioridade na partida, o Paysandu marcou mais um gol e deu números finais à partida. Aos seis minutos, Marlon recebeu nas costas de Magnum pela esquerda. O artilheiro do Papão na temporada avançou para a entrada da área e bateu cruzado para o gol: 3 a 0 Paysandu.

Ricardinho

No restante do jogo, o Paysandu apenas administrou o resultado. Mesmo “tirando o pé”, o Bicola quase ampliou o placar, em boas chances de Danrlei, Dioguinho e Ricardinho. O último, inclusive, acertou um belo chute na trave.

Vale destacar que Ricardinho fez apenas o segundo jogo oficial depois de seis meses longe do gramado, tratando uma lesão no calcanhar. O jogador, referência técnica bicolor durante o estadual, tem gradativamente ganhado ritmo de jogo.

Ficha técnica

Paysandu 3 x 0 São Raimundo-AM

Copa Verde: semifinais

Paysandu

Thiago Coelho; Leandro Silva (Dioguinho), Genílson, Naylhor (Lucas Costa) e Patrick Brey; Mikael; Robinho (Ricardinho), João Vieira, José Aldo (Thiago Ennes) e Gabriel Davis (Danrlei); Marlon

Técnico: Márcio Fernandes

São Raimundo: Jonathan; Magnum, Thiago Spice (Alex) e Guigui; Kandem (Weverton), Panda (Lucas Cordeiro) e Hitalo; Igor Quadrado (Ruan), Negueba e Yan

Técnico: Marinho.

Arbitragem:

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Imagem: John Wesley/ Agência Paysandu