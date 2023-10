Papão bate na trave e adia acesso à Segundona ao perder para o Amazonas no Mangueirão

O Paysandu jogou no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença diante de toda a sua Fiel que ficou decepcionada ao ver o time do coração perder para o Amazonas por 2 a 1, na penúltima rodada do Quadrangular de Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional 2023. O Bicola só precisava de um empate para ascender à Série B, mas o sonho foi adiado novamente. A partida começou às 17h30 e teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

A primeira chance de acesso antecipado aconteceu ontem, quando jogaram Volta Redonda e Botafogo, da Paraíba. O voltaço venceu a partida. Se houvesse empate, o Paysandu amanheceria neste domingo, 01, na Segundona. Apesar desse primeiro adiamento, os bicolores não se intimidaram, afinal, estavam certos de que derrotariam o Amazonas na tarde de hoje, mas a equipe baré não veio para brincar e agora está a um empate de vir a subir para a Segunda Divisão.

Diante do resultado desastroso, o Paysandu tentará vencer, na capital carioca, o Volta Redonda para poder conquistar o sonho de acessar à Série B do Brasileiro. O jogo no próximo sábado, 07, acontece a partir das 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, e terá a cobertura lance a lance da Super Marajoara AM-1.130.

No confronto de hoje, Mário Sérgio marcou para o Paysandu, enquanto Igor Bolt e Sassá viraram para o Amazonas.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo diante de um Mangueirão lotado e em festa promovida pela Fiel, conforme prometeu ao Bicola, foi o Amazonas quem começou melhor no jogo. Logo no início teve um pênalti cancelado pelo VAR e dois gols anulados. O Paysandu acelerou, fez seu jogo e conseguiu criar perigo, mas Mário Sérgio errou a primeira oportunidade que teve em campo. No entanto, o Super Mário teve a chance de se redimir ainda no primeiro tempo. Aos 26, Robinho, mesmo bem marcado, fez uma boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Mário Sérgio, que testou para o fundo das redes.

Após o gol, o Paysandu passou a tentar ser mais reativo, marcando um pouco mais para sair no contra-ataque. A estratégia, que deu certo em vários momentos desde a chegada de Hélio dos Anjos, todavia, custou caro ao Papão, posto que, o Amazonas, que passou a ter mais posse de bola, chegava com frequência à área bicolor. Mesmo Matheus Nogueira não sendo muito exigido, a Onça continuava sendo melhor.

O EMPATE

O Amazonas teve a recompensa já próximo dos acréscimos da etapa inicial. Aos 44, um chutão de Patric, do time baré, que parecia sem muito perigo, resultou no castigo para o Paysandu. Igor Bolt dominou no meio de campo, avançou e chutou de longe. A bola desviou no zagueiro Wellington Carvalho, tirou o goleiro Matheus Nogueira da jogada e foi no cantinho. Um a um no Mangueirão.

SEGUNDO TEMPO

No retorno para o segundo tempo, o Paysandu trocou o volante João Vieira pelo concorrente Jacy Maranhão, autor do gol decisivo contra o Botafogo-PB. A ideia era o Papão ganhar mais duelos e conseguir fazer sair mais do campo de defesa. No entanto, o Amazonas conseguiu a virada no primeiro terço da etapa final.

Aos 12 minutos, a bola chegou ao ex-Remo Renan Castro, na esquerda. O lateral deu um passe de trivela para a área. Igor Bolt só ajeitou e Sassá mandou para o fundo das redes para virar e calar o Mangueirão.

DESESPERO

A partir daí, o Paysandu tentou buscar o empate, especialmente nos cruzamentos e jogadas aéreas. Mas, a efetividade bicolor foi abaixo, não apenas na finalização, mas também nos passes, com vários erros que evidenciaram o nervosismo bicolor com o cenário desfavorável. E assim terminou a partida: Paysandu 1×2 Amazonas.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 1 x 2 Amazonas

Campeonato Brasileiro da Série C – 5ª rodada do quadrangular de acesso

Data: 01/10/2023

Horário: 17h30

Local: Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão

Paysandu

Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Wellington Carvalho (Ronaldo Mendes), Kevyn (Eltinho); João Vieira (Jacy Maranhão), Alencar (Geovane) e Robinho; Nicolas Careca (Juninho), Vinícius Leite e Mário Sérgio

Técnico: Guilherme dos Anjos

Amazonas-AM

Edson Mardden; Patric, Maycon, Jackson e Renan Castro; PH (Alison), Ítalo e Rafael Tavares (Xavier); Diego Torres (Levi), Igor Bolt (Yuri Ferraz) e Sassá (Luan Santos)

Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu