Papão busca a liderança do Grupo A no embate com o Manaus, hoje, na Curuzu

Já classificado e em busca de assegurar a liderança do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu finalizou, na manhã de ontem, sexta-feira (24), os preparativos para enfrentar o Manaus-AM, neste sábado, 25, pela 18ª rodada da competição. O último treino comandado pelo técnico Roberto Fonseca foi realizado no próprio palco da partida, o Estádio da Curuzu.

Na Curuzu, os atletas participaram de uma atividade tática, seguida de trabalho de finalizações e jogadas de bolas paradas. Em seguida, após a movimentação, os 23 jogadores convocados entraram em regime de concentração no Hotel Antônio Diogo Couceiro. Apenas o atacante Tcharlles, com um trauma na região da costela, continua em tratamento no Departamento de Saúde.

Já o atacante Danrlei, que havia sofrido um estiramento na coxa direita, está liberado para atuar. Já os volantes Paulinho e Paulo Roberto e o meia-atacante Marlon se recuperaram de lesão e entraram na fase final de transição. O meia Ruy foi vetado devido ao desgaste da sequência de jogos. O lateral-direito Leandro Silva vai cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

O técnico Roberto Fonseca fez a lista dos relacionados para encarar a equipe baré: Alan Cardoso, Alisson, Bruno Paulista, Danrlei, Denilson, Diego Matos, Elias Curzel, José Aldo, Jhonnatan, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marino, Paulo Ricardo, Perema, Rafael Grampola, Ratinho, Rildo, Robinho, Thiago Santos, Victor Sallinas, Victor Souza e Willian Fazendinha.

Paysandu e Manaus-AM se enfrentam amanhã, às 17h, na Curuzu, no encerramento da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

