Papão começa a pré-temporada e jogadores mostram entusiasmo em Barcarena

O zagueiro Heverton é uma das novas estrelas que chega ao Paysandu para a temporada 2022 com Campeonato Paraense – Parazão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série C e Copa Verde. O grande objetivo do Papão, além de faturar os quatro títulos, é voltar à Segundona do Brasileiro, o que não foi possível na temporada 2021.

Herventon disse que esse começo de pré-temporada está sendo bastante competitivo, para que todo o elenco se conheça, tire as dúvidas.No entendimento do atleta, está todo mundo bastante entusiasmado, com boas decisões da diretoria bicolor para deixar todos os jogadores bem à vontade e que todos estão tendo a oportunidade de ter um planejamento melhor.

Disse que o Papão já devia estar na Série B, porque não é time de Série C, pelo histórico que tem. No entanto, acredita que neste ano, todo o elenco estará em peso nessa briga e que as coisas vão dar certo.Sobre as primeiras impressões estruturais, Heverton disse que está tudo tranquilo, e que a turma pode trabalhar no preparo físico, nas instruções do professor. Para ele, essa pré-temporada em Barcarena foi a melhor possível, pois todos ficam concentrados na parte física e tática, esquecendo os afazeres normais do dia a dia na capital do Estado. Isso deixa o grupo mais forte, mais afetivo.

As expectativas, segundo o zagueiro, são as melhores possíveis, apesar de que nessa pré-temporada haverá as definições sobre titulares e reconhece que a concorrência na zaga será forte, mas que todos estarão unidos para dar o melhor para o Paysandu.

Lembra, ainda, que a pré-temporada serve para esses acertos todos, já que quando começam as competições, o foco maior é apenas de exercícios físicos e táticos. Esta, disse, é a oportunidade que todos têm de mostrarem o que sabem para que, muito à vontade, o professor possa ver o que é melhor para a equipe que, efetivamente, entra em campo.

Agenda:

Segunda-feira (10/01)Entrevista – 14h30Treino – 15h – Estádio Barcarenão

Terça-feira (11/01)Treino – 8h – Estádio Barcarenão – entrevista após o treinoTreino – 15h – Estádio Barcarenão – sem entrevista

Quarta-feira (12/01)Treino – 8h – Estádio Barcarenão – entrevista após o treinoTreino – 15h – Estádio Barcarenão – sem entrevista

Quinta-feira (13/01)Entrevista – 14h30Treino – 15h – Estádio Barcarenão

Sexta-feira (14/01)Treino – 8h – Estádio Barcarenão – entrevista após o treinoTreino – 15h – Estádio Barcarenão – sem entrevista

Sábado (15/01)Treino – 8h – Estádio Barcarenão – entrevista após o treinoTreino – 15h – Estádio Barcarenão – sem entrevista

Domingo (16/01)Treino – 8h – Estádio Barcarenão – entrevista após o treino.

Imagem: Vitor Castelo/Agência Paysandu