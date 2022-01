Papão começa obras para melhorar instalações do estádio da Curuzu

Na estreia do Papão da Curuzu no Campeonato Paraense – Parazão 2022, a torcida que frequenta o setor de camarotes e os profissionais da imprensa encontrarão novo espaço no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. O clube deu início às obras para reformar, ampliar e modernizar esses espaços.

Segundo o presidente do clube, Mauricio Ettinger, as instalações serão benéficas para todos. “Nosso camarote será ampliado e ocupará toda a extensão superior da arquibancada central, de uma ponta a outra. Já as cabines de imprensa ficarão em uma área um pouco abaixo, totalmente climatizada, com muito mais conforto”, explicou.

Atualmente, a Curuzu conta com 20 camarotes. Após a reforma, passará a ter 30. “Temos a chance de ampliar as receitas do clube em aproximadamente R$ 200 mil anuais, já que vamos ganhar um novo espaço para comercializar depois da ampliação”, detalhou.

Já a área destinada para a imprensa será murada com concreto na base estrutural e cercada por vidro temperado na parte superior. “O acesso da imprensa continuará pelo mesmo corredor que leva às escadas, mas apenas um andar abaixo dos camarotes. Vamos oferecer todas as condições necessárias para que os veículos possam desenvolver seus trabalhos com qualidade e de forma segura”, finalizou o presidente bicolor.

Outras reformas e ampliações serão executadas pela Diretoria do Paysandu ao longo do ano no Estádio Banpará Curuzu, que constantemente recebe serviços de melhorias.

Imagem: Vitor Castelo/Agência Paysandu