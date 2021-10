Papão continua em maré baixa e empata com o Castanhal na Copa Verde

O Paysandu realmente não está em seus melhores dias. Depois de abrir o placar no encontro com o Castanhal pela Copa Verde, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, na noite desta quarta-feira, 27, terminou cedendo a um empate para a equipe comandada por Cacaio, ex-adversário no Clube do Remo e as coisas terminaram piorando diante do clima tenso que está acontecendo na Curuzu por conta do péssimo desempenho no Campeonato Brasileiro da Série C, onde as chances de acesso para a Segundona são mínimas, quase zero. O jogo desta noite, lógico, teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Coube ao volante Marino a chance de abrir o placar de A Província e Super Marajoara para o Bicola, mas o atacante Ruan empatou, na Curuzu, em partida válida pela ida das quartas de final da Copa Verde.



O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, às 15h, no Estádio Modelão, em Castanhal. Caso ocorra outro empate, a situação será disputada nos pênaltis.

O Papão entrou no jogo cheio de novidades, se defendendo em um 4-4-2, enquanto atacava em um 4-3-3. Thiago Santos, ao contrário dos último jogos, bem móvel no setor de ataque. Já Fazendinha, no reencontro com o ex-clube, era o meia mais avançado.



Já o Castanhal, do técnico Cacaio, ao contrário do que a escalação inicial indicava, apresentou um 4-2-3-1, com Canga como referência no ataque, Pedrinho aberto na direita e Pecel Na esquerda. Lukinha era o responsável pela criação.



O Paysandu abrir o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, mostrando logo superioridade. Na oportunidade, o atacante Laércio partiu para o drible em cima do marcador na esquerda e cruzou na medida para Marino. O volante cabeceou como manda o figurino, para baixo, e tirou o zero do placar.

Decorriam 22 minutos quando o Paysandu por pouco não ampliou a vantagem. Nessa ocasião, Robinho recebeu na esquerda e mandou um cruzamento na medida para Thiago Santos. O atacante cabeceou para o gol, mas a arbitragem pegou o impedimento.

Ave-Maria!

Tudo tranquilo no lado bicoloar quando aconteceu, para susto geral, a primeira grande jogada do Castanhal, aos 26 da etapa final. Depois de uma bola mal afastada da área, Lukinha achou Roni, livre na direita. O lateral bateu cruzado para o gol e Paulo Ricardo fez grande defesa para evitar o empate. Depois de uma primeira chegada, o Castanhal melhorou no jogo e foi presenteado. Aos 37 minutos, Ruan, atacante da base do Japiim, recebeu um lançamento em profundidade, ganha dos zagueiros na velocidade e bateu na saída do goleiro Paulo Ricardo para igualar. Placar final, 1 a 1 Paysandu e Castanhal. A vaga será decidida na casa do Japiim.

Ficha técnica

Paysandu 1×1 Castanhal

Copa Verde – Quartas de final

Data: quarta-feira (27)

Horário: 20h

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém-Pa

Paysandu

Paulo Ricardo; Yan (Alan Calbergue), Alisson, Victor Sallinas, Renan Moura; Bruno Paulista (Ratinho), Marino (Mateus Lopes), Fazendinha (Tcharlles); Laércio, Robinho (Luan Santos), Thiago Santos.

Técnico: Wilton Bezerra.

Castanhal

Axel; Roni (Lucão), Guilherme, Cleberson, Lucas (Magnum); Samuel, Capanema (Geovane); Pedrinho, Lukinha e Pecel (Ruan); Canga.

Técnico: Cacaio.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (CBF/DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (CBF/DF) e Kleber Alves Ribeiro (CBF/DF)

Quarto Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Imagens: John Wesley/Paysandu