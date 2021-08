Papão continua preparativos para encarar o Jacuipiense sábado

Desde anteontem, terça-feira, 10, que o elenco do Paysandu se reapresentou na Curuzu, para se preparar para o confronto contra o Jacuipense-BA, nesse sábado, 14, em partida válida pela 12ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Entre os atletas estiveram presentes os novos contratados, o zagueiro Victor Sallinas e o lateral-direito Leandro Silva.



Victor Sallinas foi apresentado oficialmente à imprensa na terça-feira e comentou acerca de suas características de jogo. “Eu sou canhoto, tenho um jogo aéreo muito forte, tanto ofensivo quanto defensivo, sempre me destaquei nos clubes que passei por conta disso. Sou um zagueiro de força, com uma explosão boa e espero poder ajudar bastante o Papão com isso”, afirmou.



Ele também fez uma projeção dos próximos jogos do time. “Temos de levar isso como uma Copa do Mundo, onde nessas sete partidas temos de ser muito efetivos na maioria delas. Então, nessa reta final, temos de crescer na hora certa do campeonato para classificar o Papão. Além disso, temos de ter uma regularidade melhor em casa. Fazer daqui nosso caldeirão, mesmo sem torcida; o adversário tem de vir aqui e sofrer para a gente fazer valer o fator casa, que na hora do acesso vai ser muito importante”, ressaltou.



Ainda para o novo zagueiro bicolor, o mais importante é conquistar os três pontos a cada jogo, independente da atuação. “Acredito que isso é filosofia tanto de treinador quanto de jogo a jogo. Vai ter jogo que em determinados momentos, ganhando de 1 ou 2 a 0 no final, não tem porque sair jogando bonito. E vai ter jogo que vamos ter que propor as ações, então isso é estratégia de jogo que o professor Roberto Fonseca e a comissão escolher para surpreender os adversários”, explicou.

Espera Victor Sallinas estar à disposição da comissão técnica para a próxima partida. “Eu me sinto super bem, super à vontade. O elenco me recebeu de braços abertos, é um elenco muito bom de grupo. Isso facilita para quem chega, então me senti muito bem tanto com a comissão, com os profissionais que trabalham aqui no clube e com o elenco. E sem dúvidas estou pronto para entrar quando solicitado e corresponder”, finalizou.



Sallinas, Leandro Silva e os outros atletas que não atuaram diante do Botafogo-PB participaram de um treino técnico. Já os titulares na última partida fizeram uma atividade regenerativa.

Na manhã de hoje, os atletas também estiveram treinando com o técnico Roberto Fonseca, já que, pela tarde, o Estádio da Curuzu estava cedido ao treino do Vasco, que acabou não acontecendo em função da forte chuva que caiu sobre a capital paraense na tarde desta quinta-feira, 12.

