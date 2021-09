Papão contrata e anuncia meia e lateral esquerdo

Um dos dois novos atletas que foram anunciados no começo da tarde desta quarta-feira, 1º, pelo Paysandu, já está em Belém. Poucas horas depois da confirmação oficial por meio do perfil bicolor no Twitter, o meia José Aldo chegou à capital paraense e seguiu direto para o Estádio da Curuzu, onde deu início aos procedimentos padrões, como avaliações físicas, clínicas e fisioterápicas. Na próxima madrugada dessa quinta-feira 2, será a vez do lateral-esquerdo Alan Cardoso desembarcar na cidade. Ele será submetido aos mesmos processos amanhã de manhã. Ambos vão assinar contrato até o fim da temporada 2021.



Com a missão de colaborar junto aos demais jogadores na busca pelo acesso à Série B, a dupla demonstra muita motivação.

“Estou fechadão com o Papão, muito feliz com essa oportunidade de estar vestindo essa camisa tão grandiosa que é a do Paysandu. Chego para agregar e para ajudar os meus companheiros e esse clube em busca do acesso”, afirmou Alan Cardoso.



“Estou muito feliz de poder estar aqui nesse clube grande. Espero fazer o melhor para conquistar os objetivos do clube e seguir evoluindo na minha carreira”, reforçou José Aldo.

Depois que os trâmites burocráticos forem concluídos, Alan Cardoso e José Aldo aguardarão a publicação de seus nomes no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição da comissão técnica.

FICHA TÉCNICA 1

Nome: Alan Cardoso de Andrade

Nascimento: 05/01/1998 (23 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,72 m

Peso: 79 kg

Posição: lateral-esquerdo

Clubes: Vasco-RJ, ABC-RN, Santos-SP, Londrina-PR e Santa Cruz-PE

FICHA TÉCNICA2

Nome: José Aldo Soares de Oliveira Filho

Nascimento: 25/07/1998 (23 anos)

Naturalidade: Surubim (PE)

Altura: 1,75 m

Peso: 73 kg

Posição: meia

Clubes: Internacional-RS, Portimonense-POR e Pelotas-RS

Imagens: Agência Paysandu