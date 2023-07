Papão dá a volta por cima e vence o líder na casa do adversário

Importantes três pontos foram conquistados pelo Paysandu na tarde deste sábado, 08, contra o Amazonas, em jogo válido pela 11a. rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Série C. O jogo começou às 16h, horário de Brasília (15h em Manaus) e teve a cobertura lance a lance da da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.1130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, TV Marajoara Canal 50.1 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, empresas do Grupo Carlos Santos, o “amigo do povo”, com patrocínio do Avisão, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.Foi um jogo bem movimentado, onde o Paysandu teve dois jogadores expulsos do gramado do Estádio Estádio Carlos Zamith.Diante do resultado, o Papão se distanciou do Z4. Nicolas Careca e João Vieira marcaram para o Bicola, enquanto Maycon descontou para o Amazonas.Hélio dos Anjos, o novo tecnico bicolor, apresentou como novidade a, estreia do goleiro Matheus Nogueira.

O primeiro tempo foi até melhor que o esperado para os bicolores, pois o time atuou com muita intensidade e concentração. Papão venceu a maioria dos duelos por baixo e pelo alto, e apresentou uma certa evolução técnica característica do treinador, no estilo 4-2-3-1, com Mário Sérgio aberto na direita, Robinho como camisa 10 e Nicolas Careca isolado à frente. No momento defensivo, o time passava para um 4-4-2, com Robinho e Nicolas Careca sendo responsáveis pela marcação sobre os zagueiros.

ESTRATÉGIA

Jogadas pelos lados foi a principal arma dos dois times e foi assim que Amazonas assustou o Bicola, mas, em menos de 10 minutos, Luan Santos testou um cruzamento de Gustavo Ermel, ex-Remo, para fora, e depois, mandou de cobertura, no travessão.O Paysandu melhorou depois da blitz inicial do Amazonas e aproveitou logo na primeira oportunidade mais clara. João Vieira cortou um ataque do Amazonas e lançou Eltinho. O lateral invadiu a área e deu um passe rasteiro para Nicolas Careca colocar de carrinho para o gol aos 16, abrindo o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.A partir daí, o Paysandu buscou algo longo do primeiro e segundo tempo, focar mais na marcação e partir no contra-ataque. Com isso, o Amazonas teve mais domínio da posse de bola, mas tinha problemas para arrumar um espaço no sistema defensivo bicolor, que esteve muito bem na primeira etapa, sempre se brindando.O segundo tempo começou com um susto para o Paysandu. O volante Jacy Maranhão sentiu o braço e caiu no gramado, aparentemente com dores no braço direito. O jogador foi levado de ambulância para ser avaliado.Com a saída do volante, Hélio colocou Bruno Alves em campo (no lugar de Nicolas Careca), que passou a jogar aberto na direita. Mário Sérgio saiu da direita e para ser o camisa 9, enquanto Geovane foi para a meia-esquerda (no lugar de Vinícius Leite) e Arthur entrou no lugar de Jacy Maranhão, no meio.Mas a saída de Jacy fez a diferença negativamente. Aos 15, Foguinho cruzou um escanteio para a área e Maycon, no primeiro pau, sem marcação, cabeceou para o gol para empatar. A ausência de Jacy Maranhão, bom na jogada aérea, se mostrou crucial na jogada.

AGUERRIDO

Depois do gol de empate, Amazonas diminuiu um pouco a pressa para tentar marcar. Assim, o Paysandu passa a ter mais posse de bola e começa a ter chances novamente de marcar, melhorou e conseguiu chegar ao gol da vitória tão sonhada.Geovane passou para Eltinho, na esquerda, que arriscou de muito longe. O goleiro Edson Mardden espalmou para o meio da área e João Vieira pegou o rebote e fuzilou para botar o Paysandu à frente de novo.AVERMELHOUJá na reta final, ainda houve tempo para o zagueiro Wellington Carvalho e o lateral-esquerdo Eltinho serem expulsos. Com isso, o Papão ficou com dois a menos e precisou se segurar. No entanto, o goleiro Matheus Nogueira foi importante nos cruzamentos do adversário e garantiu a primeira vitória bicolor como visitante.

NOVO COMPROMISSO

O Paysandu volta a campo no Re-Pa, na segunda-feira – dia 17 de julho -, às 20h, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.Ficha TécnicaAmazonas 1×2 PaysanduCampeonato Brasileiro da Série C – 12ª rodadaData: 08/07/2023Local: Estádio Carlos ZamithHorário: 16hÁrbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Natal da Silva Ramos Junior (TO)Quarto árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (AM)AmazonasEdson Mardden; Yuri Ferraz, Thiago Spice, Jackson (Maycon) e Charles; PH, Xavier e DG (Ruan); Rafael Tavares (Vini Locatelli), Gustavo Ermel (Laércio) e Luan SantosTécnico: Rafael LacerdaPaysanduMatheus Nogueira; Edilson (Nenê Bonilha), Wellington Carvalho, Paulão e Eltinho; Jacy Maranhão (Geovane) e João Vieira; Mário Sérgio, Robinho (Dalberto) e Vinícius Leite (Arthur); Nicolas Careca (Bruno Alves)Técnico: Hélio dos AnjosImagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu