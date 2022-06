Papão da Curuzu bate recorde de público em 11 jogos

Palco onde o Paysandu está invicto desde o fim do ano passado, o Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, vai receber, amanhã, domingo, 26, mais uma apresentação da equipe bicolor, contra o Brasil-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, às 19h. Em 11 partidas disputadas dentro de casa desde o início da temporada, 97.204 torcedores estiveram presentes no total, com média de aproximadamente 8.800 por jogo – o programa Sócio Fiel Bicolor representa cerca de 40% do público total.



O apoio dos apayxonados tem sido fundamental para o aproveitamento do time, que venceu dez dos 11 confrontos realizados dentro do caldeirão e empatou um. Na última disputa, diante do Botafogo-PB, a equipe terminou o primeiro tempo com derrota parcial por 1 a 0, mas conseguiu a virada na etapa final. “Sem dúvidas que isso tem nos passado uma confiança maior. Descemos no intervalo do jogo, a torcida não vaiou, a torcida apoiou e nós fomos buscar até o final. Estávamos convictos naquele jogo de que nós poderíamos ganhar e vencemos”, ressaltou o zagueiro e capitão Genílson.



O defensor também destaca que dentro de campo o time tem passado confiança para a Fiel. “Essa união entre torcida e jogadores tem feito com que a gente faça bons jogos dentro de casa. Está dando certo e espero que a gente continue junto com a torcida e com todos apoiando para que a gente consiga o principal objetivo do clube no ano”, completou.



Vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série C com 21 pontos conquistados, o Paysandu Sport Club vai receber o Brasil-RS, no próximo domingo (26), a partir das 19h, no Estádio Banpará Curuzu. Confira todos os públicos dos jogos realizados no caldeirão bicolor em 2022:

Paysandu 3×1 Bragantino – público total: 6.317

Paysandu 2×0 Caeté – público total: 3184

Paysandu 4×0 Itupiranga – público total: 6.306

Paysandu 1×1 Remo – público total: 15.180

Paysandu 1×0 Tapajós – público total: 5.108

Paysandu 2×0 Águia – público total: 6.838

Paysandu 3×1 Remo – público total: 15.612

Paysandu 4×1 Botafogo-SP – público total: 5.355

Paysandu 2×1 Volta Redonda-RJ – público total: 7.772

Paysandu 2×0 Manaus-AM – público total: 10.862

Paysandu 2×1 Botafogo-PB – público total: 14.670

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu