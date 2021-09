Papão da Curuzu garantido com vitória aguerrida sobre o Manaus-AM, na Curuzu

O Papão da Curuzu jogou aguerrido, venceu o Manaus-AM por 2 a 0, na tarde/noite deste sábado, 25, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, e garantiu a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, em partida que teve a cobertura dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato. Jo jogo valeu pela última rodada da fase de grupos. Os gols foram marcados por Rildo e Darnlei.

Diante desse resultado, o Paysandu se garantiu no grupo C do quadrangular de acesso à Série B. A chave do Papão tem Ituano, Botafogo-PB e Criciúma. Enquanto isso, o grupo D tem Novorizontino, Tombense, Ypiranga e Manaus. Os dois melhores de cada sobem. Os primeiros vão à final da Terceirona. A tabela ainda será divulgada pela CBF.

ESQUEMA TÁTICO

Desfalcado de Leandro Silva, Marlon e Ruy, o técnico Roberto Fonseca colocou respectivamente Marcelo, Robinho (mantido) e José Aldo. O Papão jogava em um 4-3-3, Marino e José Aldo e Jhonnatan na proteção. Já o adversário também vinha em um 4-3-3, com Daniel Costa como referência.

José Aldo, em sua estreia como titular, um dos destaques da partida e que teve papel importante no primeiro bicolor. Aos 12 minutos, o meia roubou a bola no campo de defesa, tabelou com Grampola e lançou Rildo em profundidade. O atacante ganhou do zagueiro na velocidade, tropeçou com a bola no pé, mas conseguiu finalizar na saída do goleiro: 1 a 0 Papão!

MELHORA

Após o gol do Bicola, foi o Manaus que começou a apertar mais. A equipe aproveitou que o time da casa recuou e conseguiu algumas chances. O Paysandu conseguiu resistir graças ao goleiro Victor Souza que parou as oportunidades de Gilson e duas de Daniel Costa.

De seu lado, o Paysandu só voltou a reagir já na reta final da primeira etapa, sempre na base do contra-ataque. Em uma das chances, José Aldo recebeu de Rildo e até teve a oportunidade de balançar as redes, mas, mesmo na área, finalizou mal e mandou para fora.

Com o centroavante Rafael Grampola mal, no segundo tempo, Fonseca colocou Darnlei, que resolveu a parada para o Bicola. Aos 19 da etapa final, o atacante recebeu na velocidade pela esquerda. Darnlei cortou o zagueiro, trouxe para a perna direita e bateu colocado no ângulo, para ampliar. 2 a 0 Papão.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro – Série C

Paysandu

Souza, Marcelo, Perema, Denilson, Diego Matos, Jhonnatan, Marino, José Aldo, Robinho, Rildo e Rafael Grampola

Técnico: Roberto Fonseca

Manaus-AM

Gleibson, Edvan, Luís Fernando, Marcelo Augusto, Ronaell, Derlan, Gilson, Gabriel Davis, Daniel Costa, Denilson e Rafhael Lucas

Técnico: Evaristo Piza

Local

Estádio da Curuzu

Belém – PA

Arbitragem:

Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Pedro Jorge Santos de Araújo (AL)

Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Gustavo Ramos Melo (PA)