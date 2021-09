Papão da Curuzu já está no Ceará onde fará treinos hoje e amanhã

Com um treino tático, ontem, sexta-feira, 10, a comissão técnica de futebol profissional do Paysandu terminou os preparativos, na Curuzu, em Belém, para o próximo desafio bicolor. No começo da madrugada deste sábado, 11, a delegação, com 20 atletas, seguiu para Fortaleza (CE), local da próxima partida pelo Campeonato Brasileiro da Série C.

Antes de começar a atividade no campo, os jogadores assistiram a vídeos exibidos pelos analistas de desempenho, como parte da preparação do time. Logo depois, o técnico Roberto Fonseca dirigiu a principal parte do treino do dia e ainda houve trabalhos de cruzamentos, jogadas de bolas paradas e finalizações.

Os volantes Paulinho e Paulo Roberto cumprem suspensão automática e desfalcarão a equipe que enfrentará o Ferroviário, que sonha, em cima de uma vitória sobre o Papão da Curuzu, voltar ao G2. Recuperado de lesão no joelho esquerdo, o volante Bruno Paulista continua em fase de transição. O meia-atacante Marlon, que sofreu uma pancada no joelho esquerdo, e o atacante Rafael Grampola, lesionado na coxa direita, estão em tratamento no Departamento de Saúde. Já o atacante Rildo, desfalque no jogo passado devido a dores na coxa esquerda, está apto a voltar ao gramado.

Neste sábado à tarde e no domingo de manhã, o grupo vai treinar no Estádio Cidade Vozão, local do confronto diante do Ferroviário-CE, na segunda-feira (13), às 15h, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com transmissão da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

Participarão do embate contra o Ferroviário os jogadores Danrlei, Denilson, Diego Matos, Elias Curzel, João Paulo, Jhonnatan, Leandro Silva, Luan Santos, Marcelo, Marino, Perema, Ratinho, Rildo, Robinho, Ruy, Tcharlles, Thiago Santos, Victor Sallinas, Victor Souza e Willian Fazendinha.