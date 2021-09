Papão da Curuzu já está no Piauí para encarar o Altos-PI

Faltando dois dias para a próxima partida da equipe, a delegação de futebol profissional do Paysandu viajou, no começo da manhã desta quinta-feira, 16, para a cidade de Teresina, onde o time vai enfrentar o Altos-PI. O jogo acontece no sábado, 18, no Estádio Albertão, às 17h, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.



A delegação bicolor saiu às 5h de Belém e desembarcou na capital piauiense por volta do meio-dia. Nesta tarde, o time previa realizar uma atividade no hotel. Amanhã de tarde, o treino será no CT do River-PI.

O volante Paulo Roberto, lesionado na coxa esquerda, o meia-atacante Marlon, que sofreu um trauma no joelho esquerdo, e os atacantes Danrlei, com estiramento na coxa direita, e Tcharlles, já em fase de transição, não viajaram.

POSSÍVEL ESCALAÇÃO

Foram relacionados pelo técnico Roberto Fonseca os atletas Alan Cardoso, Bruno Paulista, Denilson, Diego Matos, Jhonnatan, José Aldo, Laércio, Leandro Silva, Luan Santos, Marcelo, Marino, Paulo Ricardo, Perema, Rafael Grampola, Ratinho, Rildo, Robinho, Ruy, Thiago Santos, Victor Sallinas e Victor Souza.

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu