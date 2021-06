Papão decepciona e perde na Curuzu para o Botafogo-PB

A estreia do Paysandu jogando pelo Brasileiro da Série C em casa não foi legal e o alvi-celeste sofreu, dessa forma, a primeira derrota no Campeonato Brasileiro, ao perder pelo placar de 2 a 0 para o Botafogo da Paraíba. O jogo aconteceu na noite desta segunda-feira, 07, no Estádio Leônidas Castro, na Curuzu.

Se jogou em casa, não se sabe, mas foi assim que se sentiu a equipe paraibana, pela forma como dominou a partida, já que o Papão se mostrou apático, muito diferente daquela equipe aguerrida que deu a volta por cima na conquista do título do Parazão, diante da Tuna Luso-Brasileira, no mês passado. Uma atuação que não deu para o torcedor entender.

Os gols foram marcados por Welton, aos 45 do primeiro tempo, e Marcos Aurélio, aos 49 do segundo tempo, resultado que deixou o Papão perto do Z-2, com apenas um ponto. Já o Belo subiu para a segunda posição, agora com 4 pontos. No sábado, o Paysandu jogará às 19 horas, contra o Jacuipense, no Pituaçu, em Salvador (BA). Por sua vez, o Belo, recebe o Volta Redonda, às 16 horas de domingo (13), no Almeidão.

A PARTIDA

O Papão não jogou nada na fase inicial, cometendo muitos erros de passe e na saída de bola. No entanto, o Botafogo-PB aproveitou a fraqueza do adversário e foi pra cima sem clemência. O primeiro gol custou em razão da atenção do goleiro Victor Souza, do contrário, o bicola teria sido goleado no primeiro tempo. Aos oito minutos, Luã Lúcio pegou de primeira, de canhota, e obrigou o goleiro Victor fazer boa defesa. O jogo seguiria no meio de campo, até que, aos 25 minutos, Whelton recebeu no meio de campo, avançou, livre de marcação, e chutou forte em direção ao gol. Victor Souza se esticou e espalmou pra escanteio.

Clayton, na cobrança mandou para a área, William cabeceou e o goleiro do Paysandu apenas olhou e torceu para a bola sair, o que ocorreu.

O Paysandu teve a melhor chance quando Marlon cobrou falta direto na área, mas a defesa do Belo afastou. No rebote, Collaço cruzou na área de novo, em direção a Igor Goularte. O atacante subiu e cabeceou, mas para fora.

GOL

O gol do Botafogo saiu aos 45 do primeiro tempo. Aproveitamento uma falha do alviceleste na saída de bola, Luã recuperou a posse na direita, acionou Whelton no meio, que bateu cruzado, na entrada da área, e sem chances para Victor Souza. Gol merecido do Belo da Paraíba, que estava bem melhor na partida.

FASE COMPLEMENTAR

De nada serviu o intervalo para o Bicola, que voltou do mesmo jeito do primeiro tempo, sem ação ofensiva e sofrendo pressão do Belo. Aos 7 minutos, mais uma vez Victor Souza precisou agir. Clayton levou para dentro, bateu de canhota e o goleiro bicolor espalmou. Já o goleiro Felipe ficou apenas observando o jogo de longe.

Vinícius Eutrópio promoveu mudanças. Entraram Ruy, Ari Moura e Marcelo, que estreou pelo time bicolor. Sem criatividade, o time bicolor apostava nas bolas áreas. Em cobrança de falta, Ruy mandou a bola para área. Três jogadores do Paysandu se jogaram na bola, mas ninguém alcançou para mandar ao gol.

Quando decorriam 29 minutos, Ruy lançou para Igor Goularte na esquerda. O atacante tinha Nicolas como opção no meio, mas tentou a jogada individual, driblando em cima do zagueiro e chutou pra fora. Minutos depois, Marcelo mandou para área e Nicolas fura, na cara do gol, desperdiçando uma das melhores chances na Curuzu.

O Botafogo teve chance de aumentar o placar. Em contra-ataque, Maurinho recebeu cara a cara com Victor Souza e goleiro bicolor se esticou para salvar o Papão, de novo.

GOL

Já na outra oportunidade, o Belo ampliou. Collaço cobrou uma falta na área e a defesa do Belo afastou. A bola sobrou para Maurinho. Ele saiu em velocidade, avançou para o meio e mandou para Marcos Aurélio. O atacante driblou o goleiro Victor Souza e bateu para gol para comemorar a vitória.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Botafogo-PB

Campeonato Brasileiro da Série C – 2ª rodada

Paysandu: Victor Souza; Israel (Marcelo), Perema, Denilson, Bruno Collaço; Bruno Paulista (João Paulo), Paulinho (Ruy) e Ratinho; Marlon (Ari Moura), Igor Goularte (Gabriel Barbosa), Nicolas

Técnico: Vinícius Eutrópio.

Botafogo-PB: Felipe; Rodrigo Ramos, Fred (Daniel Felipe), Willian Machado e Tsunami; Amaral, Juninho (Gabriel Yanno), Clayton (Maurinho) e Pablo; Welton (Marcos Aurélio) e Luã Lúcio (Gabriel Araújo)

Técnico: Gerson Gusmão

Cartão Amarelo: Israel, Perema;

Cartão Vermelho: Clayton

Gol: Welton (45’/1ºT), Marcos Aurélio (49’/2ºT)

Local: Estádio Curuzu

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Assistentes: Joao Fabio Machado Brischiliari (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

Foto: Reprodução / Divulgação