Papão define volta dos profissionais de imprensa aos treinos do clube

Baseado no avanço da vacinação contra a covid-19 no Pará e nas últimas atualizações de ações definidas pelo Governo do Estado sobre a pandemia, as Diretorias de Saúde e Comunicação do Paysandu definiram um protocolo que garantirá a volta parcial de profissionais da imprensa para a cobertura de treinos da equipe de futebol bicolor. O primeiro trabalho com a retomada da presença de repórteres, cinegrafistas e fotógrafos será na próxima quarta-feira, 08, na Asbep, a partir das 15h30. As informações constam no portal do clube e forma publicadas nesta segunda-feira, 06.

A imprensa não acompanha os treinos de forma presencial na Curuzu desde março do ano passado, quando os primeiros decretos da pandemia foram publicados. Nos últimos 18 meses, a Assessoria de Comunicação do clube, por meio da PapãoTV Play, tem disponibilizado diariamente materiais para garantir a cobertura, com fotos, áudios, imagens de vídeo e entrevistas em HD. Essa geração de conteúdo vai continuar, afirma a Agência Paysandu, segundo a qual, o acesso ao Estádio da Curuzu será permitido somente dentro das seguintes condições: Profissionais que já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19; profissionais que não apresentaram nos últimos sete dias nenhum sintoma gripal, como tosse, coriza, dor de garganta, febre, dor no corpo, dor de cabeça e perda de olfato ou paladar; profissionais poderão acompanhar o treino pelo período de uma hora, em um espaço exclusivo definido pelo Departamento de Saúde que deve ser respeitado; o uso de máscaras é obrigatório durante o tempo de permanência no local do treino, inclusive para repórteres de televisão no momento da gravação da passagem de vídeo.

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu