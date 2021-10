Papão e Botafogo-PB será na segunda-feira após o Círio

A direção do Paysandu pediu e foi atendida. Agora, a primeira partida do Bicola em casa válida pelo quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, mudou de data. O jogo contra o Botafogo-PB, que seria no dia 10 de outubro, domingo (Dia do Círio), às 16h, na Curuzu, passou para segunda-feira, véspera do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, no mesmo local, às 20h.

A solicitação foi acatada pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que oficializou a alteração na noite de ontem, quinta-feira, 30, em seu site oficial.



Os ingressos começaram a ser comercializados nesta sexta-feira, 1º, exclusivamente para adeptos do programa Sócio Fiel Bicolor no plano Papão da Curuzu, por meio do site www.sociofielbicolor.com.br, com descontos de 50%. Já os associados que fazem parte do Bancada Fiel e Cadeira Bicolor deverão confirmar presença na partida na mesma página na internet. Quem não fizer o check-in automaticamente estará fora do jogo.

PAPÃO EM CRICIÚMA

Enquanto isso, o Paysandu já se encontra em Santa Catarina, onde enfrentará o Criciúma, primeiro adversário no quadrangular da Série C. O time catarinense estava em outra chave na fase de classificação e é um adversário novo para o Bicola.



José Aldo, titular na última partida e autor da assistência para o gol de Rildo, avaliou positivamente o começo com as cores do Papão. “Eu avalio como um bom começo. Me preparei para chegar aqui, nos treinos principalmente, e meu desempenho é fruto do meu bom trabalho. [Quero] poder ajudar a equipe”.



Jogando em casa, o Criciúma ainda não perdeu nenhuma partida, situação que José Aldo promete alterar, com um Paysandu empenhado para buscar o resultado. “Reconhecemos a qualidade deles, mas temos um bom retrospecto fora de casa. Nesta fase, temos que ir com força total para conseguirmos pontuar. O quadrangular é como se fosse um campeonato diferente, onde define o acesso. Então, temos que entrar concentrados e focados, duas vezes mais, para sairmos com a vitória”.



Criciúma e Paysandu jogam no próximo domingo, 03 com a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato em Belém.

Imagem:Jorge Luiz Totti