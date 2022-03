Papão é goleado pelo CSA em Maceió, e está fora da Copa do Brasil

O Paysandu lutou do começo ao fim, porém, não teve a sorte que imaginava o técnico Márcio Fernandes, e voltará para Belém sem o sonhado prêmio de 1,9 milhão de reais, depois de perder pelo placar de 4 a 1 no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Estado de Alagoas, onde encarou a equipe do CSA pela segunda fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, 16. O jogo teve a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Com o resultado, o CSA segue para a próxima fase da Copa do Brasil, ao passo que o clube paraense retorna para casa, agora, de olho no Campeonato Estadual – Parazão 2022, no Brasileiro da Série C e na Copa Verde. O maior objetivo dos bicolores, a partir de agora, é a conquista do estadual e o acesso à Segundona do Campeonato Brasileiro, além da Copa Verde.



Em Maceió, os bicolores lutaram do começo ao fim do duelo, mas o esquema tático se mostrou em descompasso. O setor de meio-campo também não conseguiu ligar com o ataque e observou-se as boas tentativas do CSA. A primeira reação bicolor aconteceu aos 18, num belo chute de Marlon, de fora de área, que beijou a trave do goleiro Carné. A resposta do time alagoano veio aos 29, em outra bola na trave convertida por Rodrigo Rodrigues. A pressão do CSA logo abafou o time bicolor, quando a cobrança de escanteio pela esquerda foi desviada por Gabriel, passando por Geovane, até a finalização de Werley, abrindo o placar em 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Marlon deu um belo chute da intermediária, defendida por Carné.



SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, o Paysandu quase empatava com Danrlei, que acabara de entrar na vaga de Bileu. O atacante recebeu passe açucarado de Marcelo Toscano, mas na dividida com o goleiro, a bola saiu pela linha de fundo. Márcio Fernandes modificou o Paysandu para um esquema mais veloz, explorando Danrlei e Marlon. A entrada de Danrlei deixou o time mais ofensivo. Não tardou para o Papão empatar, após bela jogada entre Toscano e Marlon, que achou o camisa 9 livre para marcar o primeiro.



Depois do empate, o técnico Mozart mexeu no CSA e turbinou os ataques laterais. Aos 15, o CSA abriu vantagem num belo cabeceio de Werley, entre a linha de quatro defensores na pequena área bicolor, 2 a 1. O CSA arrancou pela esquerda e o cruzamento passou batido por Heverton, que havia acabado de entrar, deixando para Yann Rolim marcar o terceiro. Não satisfeito, o CSA continuou explorando a velocidade e assim nasceu o quarto gol, numa arrancada precisa de Lucas Barcelos, que ficou de frente para o goleiro, tocando cruzado no fundo do gol, 4 a 1. Ao final, o CSA garantiu a classificação e a premiação de R$ 1.900.000. O Paysandu retorna a Belém, onde enfrenta o Tapajós, no domingo, pelas quartas de finais do Campeonato Paraense.



Ficha técnica

Copa do Brasil, 2ª Fase

Local: Estádio Rei Pelé

Hora: 21h30

CSA-AL

Marcelo Carné, Igor, Werley, Wellington, Ernandes; Geovane (Cedric), Gabriel (William), Yann (Giva) Rolim, Marco Túlio (Lucas Barcelos); Osvaldo (Felipe Augusto) e Rodrigo Rodrigues

Técnico: Mozart Santos

Paysandu

Elias Curzel; Igor Carvalho, Genilson, Marcão (Heverton), João Paulo; Bileu (Danrlei), Mikael, Ricardinho (Serginho), José Aldo; Marlon e Marcelo Toscano (Henan).

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

Rodrigo Batista Raposo

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva

Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu