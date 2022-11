Papão é tricampeão da Copa Verde ao vencer o Vila Nova, em Goiânia, nos pênaltis

O Paysandu conseguiu alcançar o sonhado tricampeonato da Copa Verde na noite deste sábado, 19, jogando fora de casa e longe da Fiel, em Goiânia. Assim, o Bicola salvou a temporada 2022 nos pênaltis, em partida emocionante que teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém, com super novidades para a Black Friday.



Após uma partida com pouca criatividade nos 90 minuitos do tempo regulamentar, o Papão saiu perdendo do Vila Nova-GO, no Serra Dourada, mas conseguiu empatar no último minuto do jogo. Nos pênaltis, o Bicola foi mais eficiente que o adversário e venceu o Tigre.

Diante do resultado, o Papão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2023 e uma bolada para a próxima temporada. Além da premiação pelo título do torneio, que renderá aos cofres bicolores R$ 150 mil, o Bicola garante uma cota de R$ 1,9 milhão pela participação torneio nacional, o que dará para ajudar nos prejuízos com o Parazão e com o Brasileiro da Série C deste ano.



Agora, o Paysandu só volta a jogar só na próxima temporada, pelo Campeonato Paraense de Futebol Profissional. A primeira partida do Bicola está marcada para o dia 21 de janeiro, contra o Bragantino, em casa, na rodada inaugural do Parazão 2023.

O JOGO

O primeiro tempo da final da Copa Verde se iniciou com uma linda festa no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, com direito a fogos de artifício, bandeirão e sinalizadores. A torcida do Vila Nova criou um clima de confiança no estádio. A ideia era empurrar o Tigre em direção ao título regional inédito.



Todavia, quem começou melhor a partida foi o Paysandu, com uma inovação tática, proposta pelo técnico Márcio Fernandes. Deste modo, o Papão entrou em campo com três zagueiros de ofício. A ideia, segundo o treinador, era neutralizar a bola parada colorada, grande arma do adversário.



Já o Tigre entrou no gramado no formato no tradicional 4-3-2-1, com Neto Pessoa, ex-Remo e artilheiro da última Copa Verde, à frente das linhas. O atacante, aliás, saía bastante da área, com propósito de dar opções de passe para os meias. Já na defesa, Alan Aal procurou ter vantagem sobre o rápido ataque bicolor, nas pessoas dos atletas Robinho e Marlon, com superioridade numérica.



Apesar disso, o Papão começou o jogo melhor. O Bicola tinha mais a bola nos pés e João Vieira e José Aldo davam o ritmo ao ataque da equipe. No entanto, a posse de bola não era traduzida em volume de jogo e o Lobo chegou ao gol poucas vezes de forma efetiva.



Já o Vila tinha como grande estratégia o contra-ataque. A jogada, que parecia ser treinada à exaustão, foi bem executada aos 27 minutos. Neto Pessoa arrancou pela esquerda, chutou cruzado para o gol, Thiago Coelho rebateu e Matheusinho completou para marcar o primeiro da final. Após abrir o placar, o Vila se soltou mais na partida e teve oportunidades até de ampliar o resultado antes do intervalo.

SEGUNDO TEMPO

Durante o intervalo, o técnico Márcio Fernandes decidiu mudar a estratégia e no segundo tempo, o Paysandu retornou com a formação usual. O treinador abriu mão dos três zagueiros e encorpou o meio de campo, posição que o Paysandu já tinha bom desempenho. Além disso, para dar mais poder de fogo ao ataque, Márcio lançou mão de Danrlei no comando de ataque.

Apesar das mexidas terem, em tese, fortalecido o poder de criação bicolor, as mudanças parecem ter gerado o efeito inverso. Em relação ao primeiro tempo, o Paysandu passou a ter menos a bola, deixando várias brechas para que o Vila Nova utilizasse as jogadas de velocidade pelas pontas, com objetivo de ampliar o placar.

Em duas oportunidades, inclusive, o Vila quase matou o jogo. Aos 6 minutos, Diego Tavares recebeu na ponta direita de ataque do Tigre e mandou o míssil no travessão de Thiago Coelho. Mais tarde, aos 8, o mesmo Diego Tavares escapou pela direita e cruzou rasteiro para Neto Pessoa, que chegou batendo de primeira, mas mandou rente à trave.



Apesar disso, em uma das reviravoltas do futebol, o Paysandu conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Aos 49 do segundo tempo, em cobrança de falta próxima à área, João Vieira cobrou falta no contrapé de Tony e empatou. No último suspiro, o Papão conseguiu levar o jogo para os pênaltis.

PÊNALTIS

O gol de João Vieira foi como um balde d’água fria na torcida e no elenco do Vila Nova-GO. O forte barulho que vinha das arquibancadas cessou e o clima, que antes era hostil aos paraenses, se tornou favorável ao Papão.

Nos pênaltis, Sousa e Diego Tavares desperdiçaram para o Tigre. Gabriel Davis foi o único a perder uma batida para o Papão, que levou a melhor por 4 a 3 e fez a festa de parte do Pará.

Ficha técnica

Vila Nova x Paysandu

Copa Verde – Jogo de volta da final

Data: 19/11/2022

Horário: 19h

Local: Estádio Serra Dourada

Paysandu

Thiago Coelho; Thiago Ennes (Danrlei), Genílson, Naylhor, Lucas Costa (Gabriel Davis) e Patrick Brey; Mikael (Ricardinho), João Vieira (Dioguinho)e José Aldo; Marlon e Robinho (Batista)

Técnico: Márcio Fernandes

Vila Nova

Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan, Willian Formiga (Jefferson); Ralf e Sousa; Matheuzinho (Wagner), Diogo Tavares e Kaio Nunes (Matheus Souza); Neto Pessoa (Alisson Cassiano).

Técnico: Allan Aal

Arbitragem

Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Marcelo Grando (MS)

Quarto árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu