Papão empata em 0 a 0 com o Operário e conquista importante ponto no Brasileiro

O Paysandu empatou em 0 a 0 ao jogar contra o Operário, do Paraná, conquistando, em Ponta Grossa, um ponto na tabela, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo aconteceu no Estádio Germano Grüger, na noite desta quarta-feira, 07, e teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Foi um jogo em que a equipe paraense não deu lá grande trabalho ou exigiu esforço dos paranaenses, que ainda fizeram um gol, o qual foi anulado, para sorte do time bicolor comandado pelo técnico Marquinho Santos. O Papão continua próximo à perigosa zona do rebaixamento, na 14ª colocação, com apenas oito pontos conquistados até este momento. Já o Operário, que ainda não perdeu nenhuma vez nesta temporada jogando em Ponta Grossa, fica em nono lugar.

O próximo compromisso do Paysandu será na segunda-feira 12, jogando contra o São Bernardo, pela oitava rodada. O jogo será no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o caldeirão da Curuzu, em Belém.

PRIMEIRO TEMPO

Movimentado. Assim começou o jogo, no qual os donos da casa dominaram com maior controle de bola até praticamente metade do primeiro tempo. A primeira oportunidade veio cedo, logo aos dois minutos, quando Ferreira apareceu livre e tentou o arremate de fora da área, mas o goleiro Gabriel Bernard fez a defesa. Destr modo, com o domínio de bola no meio-campo, os paranaenses seguraram bacana o Papão, que parecia perdido no setor defensivo e sem equilíbrio tático, com muitos erros de passes e alguns cartões amarelos. Só no primeiro tempo foram quatro registrados.

Mesmo assim, o Papão buscava se encontrar, porém, o Operário, aproveitava a brecha defensiva, sobretudo pela esquerda do ataque, nas costas de Igor Fernandes. A primeira finalização bicolor só veio aos 36, com Bruno Alves, de fora da área, mas o chute não provocou perigo no gol de Rafael Santos. Pouco tempo depois a resposta veio em forma de gol. Aos 40, Erik Bessa cobra escanteio e a bola sobra na área. Felipe Augusto conclui no gol mas a arbitragem vê irregularidade e anula o gol do Fantasma.

Apesar de todo esse domínio sobre a equipe visitante, o Operário-RS não teve um ataque efetivo. Felipe Augusto e Raphael Lucas foram acionados, mas as finalizações acabaram ora cortadas pela defesa, ora defendidas por Gabriel Bernard, que foi o primeiro a tomar cartão amarelo por fazer “cera”. Depois dele vieram Nenê Bonilha, João Vieira e Arthur.

SEGUNDO TEMPO

No retorno para a fase complementar, Papão e Fantasma voltaram sem mudanças, mas a postura do Operário continuou dando as cartas no jogo. Logo que a bola voltou a rolar, Arthur Neves recebeu na esquerda e cruzou em direção à meta, mas viu Gabriel Bernard subir para fazer a defesa. Enquanto o Fantasma cercava o campo de defesa, os bicolores se fecharam completamente, tumultuando a área, mas sem encontrar espaços para sair em contra-ataque.

A partir dos 20 minutos, o jogo diminuiu o ritmo e ficou mais “travado”, com muitos passes errados dos dois lados. Pará foi um deles, que entrou no lugar de Arthur Neves e na segunda bola que recebeu, tentou levantar na área, mas a redonda passou longe do gol. Do lado bicolor, entraram Vinícius Leite, Edílson e Juninho. Em uma bela troca de passes no campo bicolor, Vinícius Popó foi alçado na área por Felipe Augusto, e a finalização passou bem perto da trave, com Gabriel Bernard tirando “no olho”.

Mesmo assim, o Papão não apresentava reação. O time não conseguiu imprimir uma jogada forte, uma característica que trouxesse problema à defesa do Fantasma e passou quase todo o segundo tempo afastando o perigo. Aos 28 do segundo tempo veio a primeira finalização perigosa do time. Mário Sérgio chutou de longe, aproveitando a ausência do goleiro, mas Rafael Santos voltou a tempo e defendeu.

IMPEDIMEMTO, ÉGUA!

Alisson Taddei, dois minutos após, voltou a arriscar de fora da área, num chute perigoso, que obrigou Bernard a se esticar para evitar o primeiro. Nesse momento o time voltou a se fechar, mas numa cochilada do Fantasma, Juninho saiu em velocidade e encontrou Mário Sérgio livre. O camisa 9 invadiu a área, mas na hora da finalização foi avisado do impedimento. Logo em seguida, Marquinhos Santos colocou Filemon no lugar de Robinho, fechando ainda mais o time, que só deu algum trabalho na reta final do jogo.

Operário, no entanto, tentou de tudo para abrir o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Todavia, o Paysandu se fechou e abaixou as linhas de marcação, mantendo basicamente seus jogadores no campo defensivo. Yago Rocha ainda tentou levantar na área, para uma bicicleta improvisada e Popó, mas a defesa bicolor conseguiu antecipar a conclusão. A última chance do Fantasma veio num cruzamento rasteiro de Luidy, que passou em frente ao gol bicolor, restando aos times o empate em 0 a 0 e as vaias da torcida insatisfeita com a ausência de gols. (Reportagem: Roberto Barbosa; Edição: Nazaré Sarmento/Ronabar)

Ficha Técnica

Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional

Data: 07/06/2023

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná

Operário-PR

Rafael Santos; Sávio (Yago Rocha), Jonathan Costa, William Machado e Arthur Neves (Pará); Índio, Leandro Ferreira (Luidy), Erick Bessa (Vinícius Popó), Dudu Sheit (Alisson Taddei); Felipe Augusto e Raphael Lucas

Técnico: Rafael Guanaes

Paysandu

Gabriel Bernard; João Vieira (Edilson), Wanderson, Paulão, Igor Fernandes; Arthur, Nenê Bonilha (Juninho), Geovane, Robinho (Filemon); Bruno Alves (Vinícius Leite) e Mário Sérgio

Técnico: Marquinhos Santos

Arbitragem

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Bruno Muller (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Quarto árbitro: Maria Luiza Brandelero dos Santos (PR)

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu