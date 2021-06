Papão empata em 0 a 0 com o Volta Redonda, na Curuzu

Um jogo bastante equilibrado, em que as duas equipes lutaram, porém, nada finalizaram. Foi assim que Paysandu e Volta Redonda se enfrentaram no final da tarde deste sábado, num jogo que durou 95 minutos com os acréscimos no segundo tempo, no Estádio Leônidas Castro (Curuzu), em Belém. A partida valeu pela 4ª Rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. No placar de A Província do Pará, Super Rádio Marajoara AM-1.130 e TV Marajoara Canal 50.1. ambas as equipes saíram de campo com apenas um pontinho e, com o ponto somado, o Bicola chega a 5 e fica temporariamente na 7ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Altos-PI, que só entram em campo amanhã, 20, contra o Manaus. O Volta Redonda se mantém na liderança, com 7 pontos. Os bicolores voltam ao gramado no próximo dia 27, fora de casa, contra o Floresta, do Ceará. O Voltaço receberá, dia 26, o Santa Cruz, no Raulinho de Oliveira.



O Papão não teve como repetir o time que venceu o Jacuipense na rodada anterior. Bruno Collaço sofreu contusão na região lombar e o volante Paulinho torceu o tornozelo direito. Como Diego Matos passou a última semana afastado dos treinos enquanto negociava com o Avaí, Vinícius Eutrópio preferiu improvisar o destro Marcelo na lateral-esquerda, por estar fisicamente melhor. Já João Paulo foi a escolha para o lugar do volante.



Não é a primeira vez que se assiste uma situação parecida na Curuzu, mas, apesar de estar jogando longe do Rio de Janeiro, os primeiros dez minutos do jogo foram de domínio do Volta Redonda, que com intensidade, empurrou o Paysandu no campo de defesa. O time paraense errava demais e, quando recuperava a bola, tinha dificuldade de manter a posse.

RETOMANDO FÔLEGO

Depois, o Bicola foi ganhando confiança e espaço em campo, mas demorou para chegar ao gol adversário. A primeira chegada bicolor foi com o chute de longa distância de Bruno Paulista, aos 19, que teria endereço certo caso não houvesse o desvio na defesa. A medida que as jogadas avançavam, o Papão foi incomodando mais o Voltaço, que perdeu a superioridade do meio do campo. Os cariocas passaram a jogar de maneira reativa, em busca de oportunidades de contra-ataque, principalmente com MV e Naninho.

ERA UMA VEZ UM GOL!

Saiu dos pés de Marlon a grande finalização bicolor na primeira etapa. Cobrando falta da intermediária, ele chutou no canto direito do gol defendido por Vinícius Dias, mas o goleiro aurinegro conseguiu chegar e desviou com a ponta dos dedos.

Já Nicolas foi discreto em campo ao longo da etapa inicial, mas esteve perto de encerrar o jejum de 13 jogos sem gol. Aos 43, Israel cruzou da direita, subiu mais que a zaga do Voltaço e conseguiu o cabeceio, porém a bola passou à direita da meta e saiu pela linha de fundo. Caramba!

Perto do fim do primeiro tempo, Bruno Paulista bateu com força, de fora da área, e a bola rapou a trave aos 45 minutos, deixando Vinícius Dias em pânico. Ele pulou só para sair na foto. Assim, o Bicola encerrou o primeiro tempo, melhor do que como iniciou.

SEGUNDO TEMPO

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o técnico Vinícius Eutrópio fez a primeira mudança. Bruno Paulista sentiu lesão, após dividida de bola e não conseguiu permanecer em campo. O substituto foi Paulo Roberto, anunciado ao longo da última semana, no dia 14 de junho.

A saída do jogador foi sentida, pois o Papão perdeu em entrosamento e uma arma importante: os chutes de longa distância. O Voltaço tentou se aproveitar da circunstância e quase surpreendeu com Romulo Cabral, aos 14: o chute da entrada da área passou rente à trave direita de Victor Oliveira.

O jogo ficou aberto durante a maior parte da etapa final. O Volta Redonda permaneceu apostando em chutes de longe, sem acertar o alvo. A melhor chance bicolor em todo o segundo tempo saiu dos pés de Israel, aos 26.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 0 x 0 Volta Redonda

Série C do Brasileiro – 4ª rodada

Local: Estádio Banpará Curuzu – Belém (PA)

Horário: 17h.

Paysandu: Victor Souza; Israel, Denilson, Perema e Marcelo (Diego Matos); Bruno Paulista (Paulo Roberto), Ratinho e João Paulo (Robinho); Marlon, Ari Moura e Nicolas (Danrlei). Técnico: Vinícius Eutrópio.

Volta Redonda: Vinícius Dias; Júlio Amorim, Heiton, Grasson e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. (Guilherme Eulálio), Luciano Naninho e Natan; MV (Caio Vitor) e Romulo Cabral (Michael).

Técnico: Neto Colucci.

Árbitro:

Andre Luiz de Freitas Castro (MTR/GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (AB/GO) e Lehi Sousa Silva (AB/DF)

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (CD/PA)

Foto: John Wesley/Paysandu