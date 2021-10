Papão empata em 0 a 0 e volta par casa com sabor de vitória

O Papão da Curuzu foi guerreiro na noite deste domingo, 03, na estreia do Quadrangular decisivo de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, ao empatar com o Criciúma em 0 a 0 no Estádio Heriberto Hulse – Criciúma, Estado de Santa Catarina, sob um frio tremendo, muito diferente dos 32 graus centígrados de Belém do Pará. Foi um empate com sabor de vitória, afinal, nesta fase da competição, são seis jogos. O primeiro foi o de hoje e, no próximo compromisso do Paysandu, já há um clima de favoritismo, haja vista que seu adversário em Belém, exatamente na Curuzu, será o Botafogo, da Paraíba, que, em sua estreia no Quadrangular, também neste domingo, perdeu para o Ituano. Então, o empate de hoje do Bicola, representa um importante ponto para a grande meta de acesso à Série B.

A partida dramática de hoje, lógico, teve a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato em Belém.

A equipe da Super Marajoara comentou que foi um jogo com bom resultado, haja vista que o Criciúma jogava em casa, dentro de um clima a que já está acostumado, mas as grandes chances rolaram para o lado do Paysandu que, se não conseguiu finalizar, manteve a retranca contra o adversário.

Diante desse tesultado, o Papão fica na terceira colocação do Grupo C, com um ponto. O próximo compromisso do Paysandu na competição será na segunda-feira (11), contra o Botafogo-PB, na Curuzu. O jogo marca o retorno da torcida ao estádio depois de mais de 500 dias de ausência.

PRIMEIRO TEMPO

Observou-se que Paysandu e Criciúma fizeram uma primeiro tempo bem amarrado no estádio de Criciúma, em Santa Catarina. Ambas as equipes pareciam nervosas em campo e, por isso, erravam passes e criavam pouco. Em 45 minutos de jogo, foram apenas dois chutes a gol.

Esse nervosismo se pode atribuir ao retorno da torcida ao estádio. À semelhança do que ocorreu no jogo do Remo contra o Náutico, ambas as equipes sentiram a pressão da torcida e não conseguiam engatar uma sequência de jogadas positivas.

A partida tinha tudo pra ser mais solta, sobretudo para o Paysandu. O Papão entrou em campo com um 4-1-4-1, com Danrlei de centroavante. Nas poucas vezes que tocou na bola, o atacante bicolor mostrou bastante mobilidade e trocava passes com o meia José Aldo.

Não obstante tal mobilidade no ataque bicolor, quem tinha mais volume de jogo era a equipe catarinense. Jogando num 4-2-3-1, com Fellipe Mateus e Arilson nas pontas, o Criciúma rondava mais a área bicolor, mas não tinha jogadas de infiltração. Na grande maioria das vezes em que tinha bola, a equipe do Tigre se via sem opção de passe, e acabava insistindo em jogadas aéreas, facilmente defendidas por Victor Souza.

SEGUNDO TEMPO

O Papão pareceu voltar mais ligado na fase complementar da partida. Durante o intervalo, Roberto Fonseca fez alterações de posicionamento da equipe, que conseguiu neutralizar o meio de campo adversário e criar mais jogadas.

Mesmo assim, o Papão continuava criando pouco. As melhores chances saiam em jogadas de profundidade. Seja com Danrlei ou Rildo, o Paysandu sempre levava mais perigo com a velocidade pelas pontas. O problema estava sempre na hora de concretizar os lances. Marino teve a chance de ouro de garantir a vitória, mas errou uma finalização na risca da pequena área ofensiva.

De seu lado, o Criciúma insistia na tônica do primeiro tempo: jogadas pelas laterais e chutes de média distância. Para aproveitar possíveis cruzamentos na área, o treinador do Tigre, Paulo Baier, colocou o atacante Marcão, em Paysandu, em campo. No entanto, a alteração não surtiu efeito. Perigo mesmo o Criciúma só levou na reta final de jogo, com o meia Maranhão, em chute colocado fora da área. No entanto, a bola foi defendida por Victor Souza.

O Papão cresceu mais no jogo nos últimos minutos da partida, mas não havia tempo para muita coisa. Placar final: 0 a 0, em uma partida sem sal no Heriberto Hülse.

Ficha Técnica

Paysandu X Criciúma

Quadrangular da Série C

Local: estádio Heriberto Hulse – Criciúma/SC

Criciúma

Gustavo (C), Alemão, Rodrigo, Marcel, Hélder, Dudu Vieira, Eduardo, Arilson, Henan, Fellipe Mateus e Silvinho

Técnico:

Paulo Baier

Paysandu

Victor Souza (C), Leandro Silva, Perema, Denilson, Diego Matos, Paulo Roberto, Marino, José Aldo, Rildo, Robinho, Marlon e Danrlei

Técnico:

Roberto Fonseca

Arbitragem:

Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Daniel Victor Costa Silva (SC)

Imagens: orge Luís Totti/Paysandu