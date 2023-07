Papão empata em 1 a 1 com o América (RN) na Arena das Dunas, em Natal

Com direito a uma briga entre torcedores que paralisou as atividades no Estádio das Dunas, em Natal, além de um pênalti não marcado pela arbitragem em favor da equipe paraense, o Paysandu empatou em 1 a 1 com o América (RN), em jogo válido pela 15ª Rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Série C, na tarde deste domingo, 30. O jogo começou às 16h e teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Com o resultado, aumentou a sequência de invencibilidade do Papão, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, que chega ao quarto jogo sem perder na competição nacional. A partida não foi fácil, afinal, o Bicola sofreu muito, foi bastante castigado pela equipe potiguar que abriu o marcador aos 49 minutos do primeiro tempo.

Durante boa parte do primeiro tempo, o Paysandu foi melhor, apesar de ter levado o primeiro gol do adversário, quando teve de buscar o prejuízo, tendo o empate ocorrido com lance impecável de Mário Sérgio, nos minutos finais da partida. (Matéria segue em atualização)