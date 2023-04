Papão empata em 1 a 1, elimina a Tuna e está nas semifinais do Parazão 2023

O Paysandu, com um time alternativo em campo, ficou no empate de 1 a 1 com a Tuna Luso, no jogo de volta das quartas de final do Parazão 2023. O clássico aconteceu na Curuzu na, noite desta quarta-feira, 19, com a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

No placar agregado, o Papão marcou 5 a 2 na Lusa. O Bicola, agora, vai enfrentar o Águia, de Marabá, na semifinal. O primeiro duelo será no sábado, 22, no estádio Zinho Oliveira, na cidade marabaense do sudeste do Estado,a 410 quilômetros de Belém.

O duelo desta noite foi morto, porém, equilibrado, embora o Paysandu não tenha forçado muito a barra em cima dos tunantes.

A Tuna abriu o placar, num gol de penalidade, lance duvidoso que causou revolta do banco do Papão. Escanteio aos 17 minutos, a bola ficou entre Welthon e Jimenez. O atacante caiu e o árbitro demorou um pouco para o pênalti.

O próprio atacante bateu e converteu, colocando a Tuna na vantagem.

PRESSÃO

O Paysandu saiu do marasmo tático e passou atacar com mais determinação, ocasionando o goleiro Régis se destacar com boas defesas.

O Papão pressionava e, nos acréscimos do primeiro tempo, empatou com o gol de Mário Sérgio. Lançamento de Luis Phelipe para o goleador que driblou Régis e bateu de primeira.

MUDANÇAS

O Paysandu voltou com Gabriel Bernard no gol. Thiago Coelho pediu substituição. Aos dois minutos, Gabriel Bernard saiu errado do gol. A bola sobrou para Welthon e na hora Wanderson evitou o gol da Lusa.

Aos 25’ Thiago Félix salvou gol bicolor. O Papão tinha domínio total e aos 39’ reclamou de uma penalidade que o árbitro deixou passar.

A bola resvalou na mão do atacante Sílvio.

Já aos 41’ Vinicius Leite, apareceu no jogo. Limpou o lance e mandou um petardo. A bola bateu nas traves.

O Paysandu segue invicto na Curuzu, pois em 17 jogos, soma 14 vitórias e três empates. (Texto: Braz Chucre/Edição: Roberto Barbosa)

Ficha Técnica

Paysandu 1 x 1 Tuna

Campeonato Paraense- 2023- 4ª de Final

Data: 19/04/2023

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu)

Hora: 20h

Gols: Welthon, pênalti, 18’ 1/T; Mário Sérgio, 48’ 1/T

Cartão Amarelo: Márcio Fernandes, Luis Phelipe, Roger, do Paysandu; Dedé, Welthon, Vitinho, Marlon, Thiago Félix, da Tuna

Cartão Vermelho: Gabriel Davis, do Paysandu, Alisson, da Tuna

Paysandu

Thiago Coelho (Gabriel Bernard); Samuel Santos (Edilson), Henriquez, Wanderson e Igôr Fernandes; Jimenez (João Vieira), Kelvi, Ricardinho (Eltinho) e Vinicius Leite; Luis Phelipe (Roger) e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Tuna Luso

Régis; Vitinho, Dedé, Igor e Tiago Félix; Alisson (Scoob), Welthon, Marlon e Babi (Marlyson); Pulga (Iarley) e Silvio

Técnico: Pedro Paulo

Arbitragem

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e José Jacemir Gonçalves de Brito.

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu