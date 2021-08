Papão empata em casa e perde a chance de ser o líder

Ainda não foi desta vez, liderança não veio, apesar de ter estado tão perto, na Curuzu, na noite deste sábado, 28, quando o Papão enfrentou o Floresta-CE e empatou em 1 a 1, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida teve transmissão da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com os “Titulares do Esporte” levando todas as emoções pela Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.



O Paysandu, deste modo, deixou escapar a oportunidade de “dormir” na liderança da Série C. O resultado do jogo foi marcado por erros técnicos de ambos os lados, em uma partida num gramado da Curuzu bastante pesado, em função da forte chuva que caiu sobre a capital paraense.

Agora, o Papão estaciona na terceira posição do Grupo A da Terceirona, com 21 pontos. O próximo compromisso da equipe bicolor na competição será no próximo domingo (5), também na Curuzu, em Belém.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou sobre efeito de uma forte chuva. Minutos antes do jogo começar, um verdadeiro “toró” atingiu o estádio, o que prejudicou na troca de passes de ambos os times. Por conta disso, o confronto começou sem grandes emoções. Os times esperavam o gramado secar para apresentar suas armas.

O Papão apostou num jogo mais propositivo. Eram um 4-2-3-1 com variações: as vezes se tornava um 4-1-4-1 ou um 4-4-2. Marcelo, improvisado na esquerda, avançada quase até a linha de fundo. Marino subia mais a marcação e atuava do lado de Jhonnatan. Já o Floresta veio com uma postura mais reativa, mas sem abrir mão de jogar com a bola nos pés. A equipe cearense marcava num 4-4-2, em bloco baixo. Mas quando tinha a posse, sabia trocar passes e levava perigo ao Paysandu.



Com o passar do tempo, o gramado começou a secar. Nesse momento, esperava-se que o Paysandu tomasse conta do jogo, mas não foi isso que aconteceu. O Floresta apresentou muita organização e teve as principais chances da partida na primeira etapa. O goleiro do Paysandu, Victor Souza, precisou fazer grandes defesas para segurar o resultado.

Apesar de ter mais a bola, o grande problema bicolor estava no meio de campo. O time tinha boa saída de bola, mas não conseguia realizar infiltrações na defesa cearense. Faltava um jogador para dar um “último passe” de qualidade. O Papão, inclusive, não teve nenhuma finalização na primeira etapa. Resultado: 0 a 0 no tempo inicial, mas com o Floresta melhor no jogo.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou melhor em relação à etapa inicial. Ambas as equipes voltaram com posturas diferentes e começaram o segundo tempo criando mais chances de gol. Exemplo disso que logo nos primeiros minutos o placar já foi aberto. Ao contrário do que se esperava, foi o Floresta que marcou o primeiro do jogo. Após jogada trabalhada na entrada da área bicolor, o volante Jô bateu colocado, fazendo um bonito gol na Curuzu.



O chute de fora da área do Floresta vinha sendo a tônica do time cearense desde o primeiro tempo. No começo da partida, foram duas chances criadas dessa mesma forma. A diferença foi que desta vez o goleiro Victor Souza não conseguiu alcançar.

Para responder, o Paysandu precisou mudar taticamente. Não no desenho dos jogadores em campo, mas na forma de atacar. A bola era o “guia” dos jogadores no segundo tempo. Onde ela estava, a equipe bicolor se organizava, fazendo o chamado “ataque funcional”.

A ideia deu certo e o time bicolor começou a ter superioridade numérica em setores importantes do jogo. A equipe passou a entrar mais na área e criar chances com Grampola e Marlon.



O empate veio, inclusive, numa jogada com esses dois nomes: Marlon e Grampola. O ponta sofreu pênalti dentro da área e o centroavante marcou, no rebote, o primeiro do Papão no jogo.

Ainda no decorrer do confronto, o Papão teve até mais chances de empatar, mas as jogadas trabalhadas esbarravam em problemas técnicos dos jogadores: passes errados, cruzamentos mal executados e domínios de bola errados.

No final, ambos os times sentiram o gramado pesado e o físico dos atletas pesou. Ruy ainda entrou para tentar mudar o panorama do jogo, mas não houve tempo pra muita coisa. Resultado final: 1 a 1 na Curuzu. Resultado justo, dado as condições do jogo.

Imagem: Fotos: Agência Paysandu