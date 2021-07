Papão empresta volante para o Imperatriz

O Paysandu Sport Club, que já está com novo técnico após a demissão de Vinícius Eutrópio, oficializou, nesta terça-feira, 27, o empréstimo do volante Yure para o Imperatriz-MA. O atleta vai defender a equipe do interior maranhense até 30 de novembro de 2021.



Formado nas Divisões de Base do Paysandu, Yure está no elenco profissional bicolor desde janeiro de 2019. O meio-campista atuou em três partidas com a camisa bicolor, uma pelo Parazão deste ano e duas na edição do estadual da temporada passada.



O contrato do jogador de 22 anos com o Papão vai até 30 de maio do ano que vem.

Desta forma, em novembro, o jogador deve ser reintegrado ao elenco bicolor, possivelmente para ser aproveitado no Campeonato Paraense de Futebol Profissional do próximo ano, a depender do que decidir a diretoria bicolor.

Foto: Agência Paysandu