Papão empurra mais ainda o lanterna Tapajós vencendo por 2 a 0 na Curuzu e vai a 6 pontos

O Paysandu venceu o Tapajós na noite desta terça-feira, 14, pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 0, valendo pela terceira Rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023. O mando de campo era do time santareno, mas, como a partida ocorreu no Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu, o Papão estava em casa, diante da Fiel, numa noite chuvosa e fria em Belém do Pará. Os dois gols do Bicola saíram dos pés de Bruno Alves e Igor Bosel.

Diante do placar da partida, o Bicola ficou na liderança geral do campeonato, com seis pontos em dois jogos. Entretanto, o time da Curuzu pode perder a posição amanhã, quarta-feira, 14, dia dos jogos envolvendo seu arqui rival Clube do Remo, Águia de Marabá e Cametá, que podem lhe ultrapassar na tabela. Já o Tapajós, que demitiu semana passada seu técnico, segue na lanterna, sem nenhum ponto em três jogos.

Pelo Parazão, o Paysandu volta a campo dia 25 ou 27, jogando contra o Castanhal, mas antes, na quarta-feira, 22, encara novo desafio pela segunda rodada da Copa Verde.

Ainda no dia 25, em Ipixuna do Pará, o Tapajós tentará seu primeiro ponto, agora enfrentando o seu adversário de casa, ou seja, o São Francisco, também de Santarém.

PRIMEIRO TEMPO

Começando o jogo desta noite chuvosa, Paysandu e Tapajós apresentaram desempenho abaixo do que se esperava, reflexo de um gramado pesado em razão da chuva que atingiu Belém nesta noite. Mesmo assim, ambas as equipes foram se soltando e fizeram uma primeira etapa recheada de chances de gol.

Apesar do mando de campo na Curuzu ser do Tapajós, quem mandava na partida era o Paysandu. O Bicola tinha mais a bola, mas pecava na criação de jogadas no último terço. A opção de Márcio Fernandes por mandar a campo uma equipe com quatro meias deixou o Lobo menos vertical, perdendo o poder de agredir a linha de fundo adversária.

Todavia, o Tapajós investia em contra-ataques. Alguns deles, gerados por erros na saída de bola bicolor. Além disso, a bola parada do Boto Santareno era perigosa e levou perigo à meta bicolor em algumas oportunidades.

LANCE

O Paysandu, por ter mais a bola, conseguiu elaborar estratégias para organizar a produção ofensiva durante o jogo. Visto que as jogadas de linha de fundo não funcionavam, o Bicola passou a atuar no espaço entre as linhas defensivas do Tapajós. Por ali, Fernando Gabriel encontrou bons passes para Mário Sérgio e Bruno Alves, que finalizaram para fora.

Se a estratégia do “entrelinhas” também parecia não dar certo, o problema foi resolvido com o bom e velho chute de longe. Bruno Alves, que parece finalmente ter “estreado” com a camisa bicolor, arriscou de fora da área e marcou um belo gol para abrir o placar, aos 33 do primeiro tempo.

Mas, o Tapajós cresceu no jogo. O Boto Santareno passou a acumular chances e, em uma delas, teve a chance de ouro de empatar o placar. Aos 45 do primeiro tempo, Douglas Lima pressionou a saída de bola de Thiago Coelho, roubou a pelota dos pés do goleiro do Papão e partiu para o gol livre. Na hora da finalização, o jogador do Boto deu um toquinho, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Lance inacreditável na Curuzu.

SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, o Tapajós voltou com uma postura bastante agressiva. O Boto marcava em cima a saída de bola do Paysandu e, por pelo menos 15 minutos, mandou no jogo na Curuzu. As jogadas da equipe de Santarém, no entanto, não pareciam ser tão efetivas quanto a pressão exercida. Mesmo tendo mais a bola, o Tapajós finalizava mal e não levou real perigo ao gol de Thiago Coelho.

Já com dois gols, o Papão começou a administrar o resultado. Aliado a isso, o Tapajós começou a sentir os efeitos da pressão alta e a equipe adversária passou a dar mais espaço para que o Bicola crescesse. O Paysandu, já observando as próximas partidas no campeonato, rodou o elenco e fez uma série de substituições.

Uma delas, inclusive, foi decisiva para sacramentar o resultado. Aos 36 minutos da etapa final, Igor Bosel entrou no lugar de Samuel Santos e, no minuto seguinte, deixou sua marca na Curuzu. Em boa triangulação pelo lado direito, o lateral recebeu bola enfiada na linha de fundo, entrou na grande área e bateu cruzado pro gol, para dar números finais ao placar.

Ficha técnica

Tapajós 0 x 2 Paysandu

3ª rodada do Campeonato Paraense – Parazão 2023

Data: 14 de fevereiro, terça-feira

Hora: 20h

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém

Tapajós

Paulo Rafael; Djalma (Dan), Lucas Dayan, Robinho e Jackinha; Ryan, Judvan (Taua), Douglas Lima e Igor (Dênis); Hudson (Neverton) e Tiago (Wanderson)

Técnico: Robson Melo

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos (Igor Bosel), Genilson, Naylhor e Eltinho; Jiménez (Paulo Henrique), João Vieira, Gabriel Davis (João Pedro) e Fernando Gabriel; Bruno Alves (Stéfano) e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes.

ARBITRAGEM

Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Auxiliares: Acácio Menezes Leão e Leory Rodrigues Pereira

Quarto árbitro: Thiago Kawe da Silva Ferreira.

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu