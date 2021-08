Papão encara o Botafogo da Paraíba hoje no Almeidão

A equipe de futebol profissional do Paysandu realizou, na tarde daúltima sexta-feira (6), no Estádio da Curuzu, o último trabalho em Belém antes da viagem com destino à região Nordeste do Brasil, quando o técnico Roberto Fonseca dirigiu mais um treino tático, seguido de jogadas de bolas paradas, cruzamentos e finalizações. Antes da movimentação no campo, os atletas assistiram a vídeos produzidos pelos analistas de desempenho como parte da preparação do grupo. O Papão encara hoje, domingo, 8, o Botafogo-PB, a partir das 18h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time da casa, que temo mando de campo, busca a liderança da competição.

O jogo da noite de hoje terá transmissão ao vivo pelo portal de A Província do Pará On-Line com os “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1130 e rede Marajoara de Comunicação, com apoio comercial do Avisão, empresas do Grupo Carlos Santos.

O lateral-esquerdo Jefferson segue em tratamento de lesão no joelho esquerdo. O meia João Paulo, que se contundiu na coxa direita, já iniciou os exercícios de transição. Já o atacante Danrlei terá de cumprir o protocolo médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma vez que testou positivo para a covid-19 no exame que antecedeu a partida diante do Tombense-MG, embora o exame de contraprova tenha apontado resultado negativo. Por fim, os volantes Bruno Paulista e Ratinho estão suspensos. Ou seja, o Bicolor Paraense está bastante desfalcado para a batalha da noite de hoje, Dia dos Pais.

A delegação embarcou para Recife na noite da sexta-feira. Na capital pernambucana, pernoitou e ontem o time ainda vai treinou pela manhã, no CT do Retrô, e depois seguiu pela estrada para João Pessoa (PB), que fica distante cerca de uma hora.

Lista de relacionados: Alisson, Bruno Paulo, Denilson, Diego Matos, Elias Curzel, Jhonnatan, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marino, Marlon, Paulinho, Paulo Roberto, Perema, Rafael Grampola, Rildo, Ruy, Thiago Santos e Victor Souza.

Imagem: Jorge Luís Totti