Papão encara o Ferroviário com sede de vitória fora de casa

O Paysandu enfrentará o Ferroviário-CE pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C amanhã, domingo, 05, a partir das 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida, lógico, terá cobertura lance a lance da equipe "Titulares do Esporte" da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line.



A equipe bicolor seguiu na manhã deste sábado, 04, para a capital cearense. A delegação tem o comando do técnico Márcio Fernandes e seguiu descartada dos jogadores Igor Carvalho, com lesão no joelho direito; do meia Serginho, que sente dores na coxa direita, e do atacante Marcelo Toscano, lesionado na coxa direita. Eles foram vetados pelos médicos do Papão da Curuzu.



O goleiro Thiago Coelho disse que está na hora de acabar o jejum do Bicola sobre vitórias fora de casa pela Terceirona. Aliás, na Curuzu, vencer pela Série C fora de casa, é uma obsessão.



Thiago Coelho sabe que será um jogo muito difícil amanhã, mas que o grupo está concentrado, está focado na conquista de mais três pontos na competição.



Chegamos numa fase decisiva do campeonato e estamos buscando a nossa primeira vitória fora de casa, o que seria muito importante pra sequência da tabela. A Ferroviária é um time qualificado, que todos os anos chega perto do acesso. É um time que a gente tem que chegar lá e jogar com muita seriedade”, afirmou o arqueiro.



Ele também lamentou os desfalques por causa de lesões, mas diz que o professor está consciente dos problemas e saberá organizar o grupo no sentido de chegar a um bom resultado no jogo, que será muito importante para a sequência de vitórias do Paysandu.



Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu