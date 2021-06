Papão encara o Floresta na casa do adversário, na Grande Fortaleza

O Papão da Curuzu está em Fortaleza, onde enfrenta, neste domingo, 27, o Floresta-CE, a partir das 15h30, partida válida pela 5ª rodada do Brasileiro da Série C. A delegação do Paysandu está na capital cearense desde sexta-feira, quando deixou Belém com 20 de seus melhores atletas sob o comando do professor Vinicius Eutrópio. O jogo acontecerá no Estádio Domingão, em Horizonte, que faz parte da Região Metropolitana de Fortaleza.



Na sexta-feira pela manhã, o técnico Vinícius Eutrópio comandou mais uma sessão de atividade tática para os jogadores, que também treinaram jogadas de bolas paradas e encerraram o dia de preparação com finalizações a gol. Antes de ir a campo, o grupo ainda assistiu a vídeos exibidos pela equipe de análise de desempenho como parte da preparação.



O lateral-esquerdo Bruno Collaço segue em recuperação de lesão na região lombar, bem como o volante Paulinho, com torsão no tornozelo direito. O atacante Danrlei, que sentiu um incômodo na coxa direita, também está sob os cuidados do Departamento de Saúde do clube.

A lista de convocados está definida apenas para a partida contra o Floresta-CE. Como o elenco seguirá direto com destino a Recife, local do próximo jogo, diante do Santa Cruz-PE, a relação está sujeita a alterações.

O Paysandu vai passar mais de 10 dias na região Nordeste do Brasil em razão desses compromissos do Campeonato Brasileiro.

São os seguintes os atletas escalados para a partida de hoje: Alisson, Bruno Paulista, Denilson, Diego Matos, Israel, Jhonnatan, João Paulo, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marlon, Nicolas, Patrick, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Ratinho, Robinho, Ruy e Victor Souza.

A partida terá a cobertura dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e Rede Marajoara de Comunicação, patrocínio do Avistão e placar permanente de A Província do Pará on-line, Digital e impresso.

Foto: Reprodução / Divulgação