Papão encerra a pré-temporada com goleada em amistoso com o selecionado de Barcarena

Por 5 a 1 na manhã deste sábado, 22, no último amistoso da equipe bicolor antes da estreia do Campeonato Paraense, o Paysandu goleou a Seleção de Barcarena, com gols de Danrlei (duas vezes), Bileu, Dioguinho (ex-Remo) e Marcelo Toscano. O zagueiro Douglas diminuiu para a equipe de Barcarena.

O Paysandu encerrou, assim, as atividades de pré-temporada em Barcarena, onde já estava havia duas semanas, se preparando para a estreia no Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2022, na condição de Campeão 2021.

A delegação volta hoje a Belém, onde tem treino marcado amanhã, domingo, 23, no estádio Leônidas Sodré de Castro, a famosa Curuzu. O Papão estreia no Campeonato Paraense na quarta-feira, 26, contra o Bragantino, às 21h30, em casa, com a cobertura de sempre da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

O JOGO

A partida começou, do lado Bicolor, com a formação que deve ser a titular no início da temporada 2022, formada pelos jogadores Thiago Coelho; Polegar, Marcão, Heverton e Patrick Brey; Bileu, Ricardinho e José Aldo; Dioguinho, Marcelo Toscano e Henan.

Esse elenco foi bastante aguerrido na primeira fase da partida, tendo construído o resultado sem dificuldades. Bileu abriu o placar, que foi ampliado por Dioguinho e Marcelo Toscano. Próximo ao final da primeira etapa, o goleiro Thiago Coelho, ex-Remo, falhou em uma defesa e deu a bola de graça para Douglas, da equipe de Barcarena, diminuir o marcador. Apesar da falha, o Paysandu se manteve superior.

Na segunda etapa, a equipe que entrou em campo depois do intervalo era 100% diferente da que participou do primeiro tempo. Apesar disso, o elenco manteve a intensidade e ampliou o placar. Danrlei, em jogadas de muita raça, marcou dois gols e chamou a atenção de Márcio Fernandes. O segundo tempo ainda teve tempo para Marlon errar dois gols feitos, que poderiam ter ampliado o resultado. Nos últimos 10 minutos, o Paysandu resolveu dar chances para os talentos da base. Entraram em jogo o meia Erick, o lateral Júnior Pitbull e o zagueiro Lucas Marreiros, que fizeram bonito na conclusão do amistoso.

Imagem: John Wesley/Agência Paysandu