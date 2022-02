Papão encerra preparativos para encarar amanhã o Tapajós na Curuzu

Com um treino coletivo realizado no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a popular Curuzu, o elenco do Paysandu terminou, na manhã deste sábado, 12, os preparativos para enfrentar o Tapajós, amanhã, domingo, 13, pelo Campeonato Paraense. Os 22 atletas convocados pelo técnico Márcio Fernandes já estão concentrados no Hotel Antônio Diogo Couceiro. A partida é válida pela 5ª Rodada do Parazão 2022 e terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

Após atividade de aquecimento, os jogadores participaram de um trabalho tático de posicionamento, seguido de jogadas de bolas paradas, como escanteios, pênaltis e cobranças de falta. Por fim, alguns bicolores ainda treinaram finalizações.

O volante Christian e o atacante Dioguinho estão em fase de transição. O volante Bileu, com um estiramento no joelho direito, e o atacante Henan, que saiu do jogo passado lesionado no peitoral maior, continuam em tratamento. Já o meia Ricardinho está fora da relação devido a dores musculares causadas pelas pancadas que sofreu na última partida.

O Paysandu encara o Tapajós às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, pela quinta rodada do Parazão 2022. Confira a lista de relacionados:

SELECIONADOS

Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho; Zagueiros: Genílson, Kerve, Marcão e Heverton; Laterais: Igor Carvalho, João Paulo, Patrick Brey e Polegar; Volantes: Dênis Pedra, Éric, Kawan, Mikael e Yure; Meias: José Aldo e Victor Diniz; Atacantes: Alex Silva, Danrlei, Marcelo Toscano, Marlon e Robinho.



Imagem: Jorge Luís Totti