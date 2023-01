Papão enfrenta o selecionado de Barcarena nesta manhã

O Paysandu realiza neste domingo, 15, o único jogo-teino da intensa temporada que começou no dia 9, em Barcarena, na Grande Belém, antes da estreia, no próximo domingo, 22, no Campeonato Paraense de Futebol Profissional de 2023, jogando contra o Bragantino, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, a partir das 17h, com transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line. O jogo-treino tinha previsão de começar 10 no Barcarenão.



Ano passado o Papão também fez um único jogo-teino contra o time de Barcarena vencendo, na ocasião, pelo escore de 5 a 1.



Para o técnico bicolor Márcio Fernandes, independente do resultado desse único jogo-treino é a pré-temporada de 11 intensos dias de entrosamento entre o elenco que, agora, está preparado para o Parazão 2023.



A última vez que o torcedor viu o Bicola em campo foi a 19 de novembro, na conquista da Copa Verde.

Imahem: Agência Paysandu