Papão estreia com derrota na primeira rodada do quadrangular de acesso

Com um jogador a menos, o Paysandu estreou com derrota na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C (quadrangular de acesso), ao perder por 1 a 0 no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ para a equipe do Vitória, em Salvador, na Bahia, na tarde deste domingo, 21. O gol aconteceu nos minutos finais, pelos pés de Rodrigão, em partida que teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e A PROVÍNCIA, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato e cheio de promoções do mês de aniversário.

A partida se realizou no Estádio do Barradão, em Salvador, na Bahia. Valendo-se da força do sistema defensivo, de José Aldo e de um adversário que ofereceu pouco perigo, o Papão conseguiu controlar a partida por 83 minutos. O Vitória não apresentou nada, mesmo jogando em casa e com mais posse, que em vários momentos – especialmente no primeiro tempo -, parecia que o Papão não tinha um a menos.O técnico bicolor Márcio Fernandes apostou novamente pelo clássico 4-3-3/4-2-3-1 de toda a temporada, com Dalberto como camisa nove, Serginho e Marlon nas pontas, e o volante Mikael atrás de João Vieira e José Aldo.

A abordagem do treinador funcionou de início, com o Bicola indo para o ataque e pressionando o rival baiano. No entanto, a expulsão de Mikael – por um pisão no meia ex-Remo Rafinha – obrigou o técnico a mudar o desenho.Assim, com um a menos, o Paysandu passou para o 4-4-1, com Dalberto aberto na direita do meio-campo, Serginho como falso nove e José Aldo ao lado de João Vieira como volantes.

Apesar de, na teoria, o Paysandu ficar um time com menos pegada, a leitura de Márcio Fernandes novamente deu certo. A defesa pouco sofreu. O Vitória não conseguia achar “rachaduras” no sistema defensivo bicolor e forçava cruzamentos que facilmente eram cortados por Naylhor, Genílson ou Thiago Coelho.QUALIDADEAí apareceu a qualidade de José Aldo.

Jogando mais recuado, ele fez um importante trabalho com vários desarmes no meio-campo e sempre deu sentido à circulação de bola bicolor. O sistema defensivo do adversário não identificava Aldo, que ajudava a equipe paraense a conseguir respirar e não passar sufoco.Naturalmente, o Bicola deixou a bola por maior tempo com o rival – mais de 60% – e marcava a partir dos meias e laterais do Leão Baiano. Com isso, o mandante era ‘obrigado’ ou a sair jogando curto com os zagueiros – Alan Santos e Marco Antônio – que não têm bom passe ou com jogo direto, o que facilitava a recuperação bicolor.GOL!Vendo que o Vitória não conseguia aproveitar o falso domínio do jogo, Márcio apostou em Danrlei no lugar de Dalberto e Robinho na vaga de Marlon.

O Paysandu confiou passou a ter ainda mais chances, no contra-ataque. Num deles, José Aldo, onipresente no meio-campo bicolor, deixou Danrlei cara a cara com o goleiro Dalton, que fez milagre.Porém, a velha máxima do ‘quem não faz, leva’ novamente entrou em ação. Poucos minutos depois, no lance de maior perigo do Vitória no jogo, Rodrigão aproveitou um cruzamento do lado direito e emendou um chute de primeira.

A bola foi no contrapé de Thiago Coelho e sacramentou a vitória do time baiano aos 38 do segundo tempo.Agora, o Papão volta a jogar no próximo sábado, 27, às 17h, contra o ABC., no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, com a cobertura de A PROVÍNCIA e da Super Rádio Marajoara AM-1.130.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série CVitória x Paysandu

1ª rodada do quadrangular de acesso da Série C

Data: 21/08/2022Local: Estádio Barradão

Arbitragem

Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)VitóriaDalton; Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sanchez; Léo Gomes (Zé Vitor), Dionísio e Eduardo (Dinei); Luidy (Gabriel Honório), Tréllez (Rodrigão) e RafinhaTécnico: João BursePaysanduThiago Coelho; Igor Carvalho (Marcelinho), Genílson, Naylhor, Patrick Brey; Mikael e João Vieira (Jean Henrique); Marlon (Robinho), José Aldo e Serginho (Toscano); Dalberto (Danrlei)Técnico: Márcio Fernandes

Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu