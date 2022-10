Papão estreia com o pé direito e já está classificado às quartas de finais da Copa Verde

O Paysandu fez um passeio sobre a equipe do Humaitá, do Acre, em partida emocionante disputada na noite deste sábado, 29, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, estreiando na Copa Verde. A vitória, sem qualquer dificuldade, foi pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 0. A partida, lógico, teve a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Rua Senador Manoel Barata com Travessa Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



Os gols da vitória foram marcados por Danrlei e Marlon, duas vezes. Na próxima fase, as quartas de finais, os bicolores enfrentarão o Tocantinópolis, no próximo dia 2, Dia de Finados, também em Belém.



No primeiro tempo, já nos minutos iniciais, o Bicola, que aproveitou para fazer várias estreias na equipe, mostrou superioridade em campo, contando com um time mais entrosado, embora parte do elenco tenha sido contratada apenas para a Copa Verde. Até os 10 minutos, o Papão teve pelo menos duas boas oportunidades, enquanto o Humaitá só chegou perto da trave bicolor aos 11.



A pressão logo surtiu efeito. Aos 23 minutos, o goleiro Tião Farias foi repor a bola em jogo e acabou cometendo uma lambança homérica, entregando de bandeja para Danrlei, que invadiu a área, deixou o adversário na saudade e arrematou num belo chute, abrindo o placar na Curuzu em favor do Paysandu.



Com o placar em vantagem, os bicolores continuaram a pressão, que se tornou quase insustentável para a equipe do técnico Álvaro Miguéis, que logo tratou de fazer as mudanças, na tentativa de segurar o ataque bicolor. A superioridade era tamanha, que, por todo primeiro tempo, o Paysandu finalizou 14 vezes, contra nenhuma do adversário.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o Humaitá pareceu despertar para o jogo e logo aos quatro minutos quase empata, depois do cruzamento de Douglas para Ancelmo, que matou no peito e chutou no travessão de Gabriel Bernard. O susto na defesa do Papão logo foi compensado com mais um gol, desta vez marcado por Marlon, completando ótima jogada de José Aldo, que invadiu a área, se livrou da marcação e deixou o meia na cara do gol para fazer o segundo.



A vitória parcial parecia pouco e o Paysandu quis mais. O terceiro saiu depois de uma jogada de craque de Marlon. O meia arrancou com a bola, se livrou da marcação e, de fora da área, visualizou o goleiro adiantado e chutou por cima, encobrindo o arqueiro do Humaitá. A essa altura, o técnico Márcio Fernandes já havia promovido várias mudanças no time, entre elas as estreias de Batista, Thiago Ennes e Kauê.



Por sua vez, o lado do Humaitá, Álvaro Miguéis também trocou peças para deixar o time mais veloz, mas as dificuldades de penetração na defesa bicolor deixaram o Humaitá desorganizado, permitindo inclusive o quarto gol, marcado por João Vieira, mas a assistente de arbitragem assinou o impedimento. Com a partida caminhando para o fim, o Paysandu administrou o resultado, já projetando a próxima fase da competição, depois de uma estreia tranquila.

Ficha técnica

Copa Verde, primeira fase

Local: Curuzu

Paysandu

Gabriel Bernard; Leandro Silva (Thiago Ennes), Genílson, Naylhor, Patrick Brey; João Vieira, Gabriel Davis (Mikael), José Aldo, Marlon (Dioguinho); Robinho e Danrlei (Batista)

Técnico: Márcio Fernandes

Humaitá

Tião Farias; Matheus, Douglas, Diego, Weverton; Léo (Tragodara), Euder, Marquinhos, Alesson; Ancelmo (Geovani) e Felipe

Técnico: Álvaro Miguéis

Arbitragem:

Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Marconi de Souza Gonçalo (DF) e Cássia Franca de Souza (DF)

Quarto Árbitro: Andrey da Silva E Silva (PA)

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu