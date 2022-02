Papão estreia dia 2 de março na Copa do Brasil com vantagem de empate

Depois da definição do adversário na primeira fase da Copa do Brasil 2022, o Paysandu Sport Club já sabe quando será a partida contra o Trem-AP. Nesta quarta-feira, 02, a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário do confronto.



O jogo único será no próximo dia 2 de março, quarta-feira, às 20h30, no Estádio Zerão, na cidade de Macapá. O time bicolor tem a vantagem de jogar por um empate para garantir a classificação.

Enquanto isso, o elenco segue nos treinos visando o jogo da próxima terça-feira, 08, contra o Caetano, de Bragança, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional. O jogo será na Curuzu

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu.