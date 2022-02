Papão estreia em abril no Campeonato Brasileiro da Série C rumo ao acesso à Segundona

O Paysandu vai estreiar no Campeonato Brasileiro da Série C 2022 entre os dias 09 e 11 de abril, de acordo com a tabela básica da competição, que foi divulgada na noite de ontem, terça-feira, 08, pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O primeiro adversário bicolor será o ABC-RN, em Natal. Já na última rodada, o Papão vai jogar em casa, contra o Floresta-CE, no dia 13 ou 14 de agosto.



A primeira fase da Terceirona deste ano será disputada em pontos corridos, com partidas apenas de ida. O time bicolor vai jogar dez vezes como mandante e nove na condição de visitante.

Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase e formarão dois grupos de quatro equipes cada. Nesse quadrangular, que vai ocorrer de 20 de agosto a 25 de setembro, haverá confrontos de ida e volta e o dois que somarem a maior pontuação garantem o acesso, enquanto os líderes das chaves vão brigar pelo título. Ja as finais serão nos dias 1º e 10 de outubro.

Posteriormente, a CBF divulgará a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro da Série C, com horários, locais e datas definitivas dos jogos. Confira todos os compromissos do Paysandu:



Tabela

1° rodada – ABC-RN x Paysandu – entre 09 e 11/04

2° rodada – Paysandu x Atlético-CE – entre 16 e 18/04

3° rodada – Mirassol-SP x Paysandu – entre 23 e 25/03

4° rodada – Paysandu x Ypiranga-RS – entre 30/04 e 02/05

5° rodada – Paysandu x Botafogo-SP – entre 07 e 09/05

6° rodada – São José-RS x Paysandu – entre 14 e 16/05

7° rodada – Paysandu x Volta Redonda-RJ – entre 21 e 23/05

8° rodada – Paysandu x Manaus-AM – entre 28 e 30/05

9° rodada – Ferroviário-CE x Paysandu – entre 04 e 06/06

10° rodada – Paysandu x Botafogo-PB – entre 11 e 13/06

11° rodada – Aparecidense-GO x Paysandu – entre 18 e 20/06

12° rodada – Paysandu x Brasil-RS – entre 25 e 27/06

13° rodada – Remo x Paysandu – entre 02 e 04/07

14° rodada – Paysandu x Confiança-SE – entre 09 e 11/07

15° rodada – Vitória-BA x Paysandu – entre 16 e 18/07

16° rodada – Paysandu x Figueirense-SC – entre 23 e 25/07

17° rodada – Campinense-PB x Paysandu – entre 30/07 e 01/08

18° rodada – Altos-PI x Paysandu – entre 06 e 08/08

19° rodada – Paysandu x Floresta-CE – entre 13 e 14/08

Imagem: John Wesley/Agência Paysandu

