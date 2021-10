Papão fica no 0 a 0 contra o Botafogo diante da Fiel

Quando o assunto é encarar o Botafogo, da Paraíba, a coisa pega. E foi o que aconteceu novamente nesta noite de segunda-feira, 11, no Estádio da Curuzu. O Papão da Curuzu, que fazia seu encontro com a Fiel, fez uma partida fraca, medíocre e os torcedores não gostaram do empate em 0 a 0 contra os paraibanos, no segundo jogo do Quadrangular de Acesso à Série B, a maior meta do Paysandu nesta temporada do Brasileiro. O jogo teve transmissão e narração da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato. Entretanto, o Placar de A PROVÍNCIA não passou do 0 a 0.



Com o resultado desta noite, o Bicola fica na terceira colocação, com dois pontos. O Papão está a um ponto do vice-líder, Ituano-SP e seu próximo desafio acontece no sábado, 16, às 17h, contra o próprio Ituano-SP, no reencontro com o técnico Mazola Júnior. O duelo é fora de casa, no Estádio Novelli Junior, válido pela terceira rodada do grupo C do quadrangular de acesso. O jogo terá a transmissão da Super Rádio Marajoara.



O primeiro tempo foi equilibrado, os torcedores que compareceram à Curuzu viram poucas chances de gol. O Paysandu jogava no 4-2-3-1, com Marlon e Rildo nas pontas e José Aldo no centro. No momento defensivo, José Aldo se juntava a Danrlei à frente e o Papão fechava um 4-4-2. Já o Botafogo-PB marcava no 4-1-4-1.



O Botafogo-PB manteve um pouco mais o Papão no campo de defesa nos primeiros minutos da partida. Sem fazer uma pressão sufocante, os visitantes conseguiram fazer o Paysandu esperar um pouco mais. Os bicolores buscavam uma chance no contra-ataque, mas não surgiu nenhuma oportunidade.



Depois dos primeiros 15 minutos, o Paysandu tomou conta das ações, mas também não pressionava o adversário muito em cima. O Bicola acionava Danrlei nas bolas longas ou tentava cruzamentos. E foi assim que veio a melhor chance na primeira etapa para os mandantes: Diego Matos cruzou na cabeça de Marino, mas a defesa do Belo fez o corte. Poucos minutos depois, o Paysandu levou um susto. O ex-Remo Tsunami mandou uma bomba para o gol, em cobrança de falta, Victor Souza espalmou e, no rebote, Clayton quase abriu o placar. Mas, para a sorte do Papão, o goleiro apareceu novamente para evitar o gol.



Aos 11 minutos do segundo é que veio o primeiro chute de fato a gol do Paysandu. Em uma bola mal cortada pelo Botafogo-PB, ela sobrou com Marino. O volante experimentou de fora da área e a bola passou por cima do goleiro do ex-Corinthians e Flamengo Felipe.

VAIAS

Roberto Fonseca chamou o meia Ruy, gritos de “burro” ecoaram por boa parte dos torcedores. Pouco depois, aos 27 minutos, o atacante Welton recebeu em velocidade, driblou Victor Souza e marcou o gol. Mas a arbitragem marcou o impedimento. O que foi confirmado pela análise do VAR, para alívio dos bicolores.



O Botafogo continuou tendo as melhores chances, apesar do Paysandu ter mais bola. Isso até que aos 44 do segundo tempo, o zagueiro Daniel Felipe recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Porém, o placar não mudou: 0 a 0 e mais gritos de “burro” para Fonseca.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro, Série B

2ª Rodada do Quadrangular de acesso

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém-PA

Horário: 20h

Paysandu

Victor Souza, Ratinho, Perema, Denilson, Diego Matos, Paulo Roberto, Marino, José Aldo, Marlon, Rildo e Danrlei

Técnico:

Roberto Fonseca

Botafogo-PB

Felipe, Sávio, D. Felipe, W. Machado, Tsunami, Amaral, Pablo, Tinga, Clayton, Luã Lúcio e Whelton

Técnico:

Gerson Gusmão

Arbitragem:

José Mendonça da Silva Junior (PR)

Rafael Trombeta (PR)

Weber Felipe Silva (PR)

Imagens: John Wesley/Paysandu/Agência Paysandu