Papão finaliza preparativos para encarar o Tombense

Sob o comando do novo técnico Roberto Fonseca, os jogadores do Papão da Curuzu finalizaram, na manhã desta sexta-feira, 30, no Estádio da Curuzu, os preparativos para a partida de amanhã, sábado, 31, contra o Tombense-MG, no mesmo local. Esta partida será a de estreia do novo comandante do Bicola à frente da equipe de futebol profissional.



Antes do início da atividade no campo, os atletas assistiram a vídeos exibidos pelos analistas de desempenho. Já no gramado, o time realizou um treino tático, com jogadas de bolas paradas, finalizações e cruzamentos.



O atacante Bruno Paulo, que recebeu cartão vermelho no jogo passado, vai cumprir suspensão automática. O lateral-esquerdo Jefferson sofreu lesão no joelho esquerdo. O meia João Paulo sentiu um desconforto na coxa direita.

Paysandu e Tombense-MG se enfrentam neste sábado (31), às 17h, no Estádio Banpará Curuzu, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Confira a lista de relacionados: Alisson, Bruno Paulista, Danrlei, Denilson, Diego Matos, Elias Curzel, Jhonnatan, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marino, Marlon, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Rafael Grampola, Ratinho, Rildo, Robinho, Ruy, Thiago Santos, Victor Souza e Yan.

Imagem: Jorge Luís Totti