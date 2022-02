Papão goleia o Parauapebas de 4 a 0 no caldeirão da Curuzu

Com o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022, o Paysandu deu um show de bola na noite desta quarta-feira, 16, jogando contra o Itupiranga no Estádio Leônidas de Castro Sodré – a Curuzu. O Bicola surrou o adversário sem dó nem piedade e deixou o gramado com uma vitória de 4 a 0 na partida válida pela 6ª rodada.



Com o resultado, o Papão da Curuzu sem mantém 100% invicto e com 100% de aproveitamento no que diz respeito à equipe de Márcio Fernandes. O jogo foi coberto lance a lance pela equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Os gols do Papão foram marcados por Marlon duas vezes; Ricardinho, de falta, e pelo zagueiro Marcão, já na reta final do confronto. O resultado deixa o Papão como a melhor equipe do campeonato, com 13 pontos conquistados em cinco jogos, já que o Bicolor está com um jogo a menos. Além de liderar com folga o grupo A, o Bicola já está praticamente classificado para as quartas de final do Parazão.



A partir de agora, o grupo começa a se preparar para o 763º clássico Rei da Amazônia contra o Clube do Remo, no domingo, 20, às 17h, com mando de campo na Curuzu, pela sétima rodada do Parazão. Já o Crocodilo encara o Paragominas, também no domingo, às 9h30, no Zinho de Oliveira, em Marabá.

Também diante do resultado, o Itupiranga estacionou na terceira colocação do Grupo B com seis pontos ganhos, tem o segundo melhor ataque com oito gols, mas a defesa mais vazada com 14 gols sofridos.



PRIMEIRO TEMPO

Aos três minutos, o Paysandu chegou com velocidade pelo lado direito. O meia Ricardinho deixou Robinho sozinho, o atacante cruzou forte e Marlon chegou batendo de primeira. A bola passou ao lado da trave esquerda de Evandro Gigante e soltou grito da torcida que estava presente no Estádio da Curuzu.



Impondo seu ritmo de jogo, o Papão continuou avançando. José Aldo e Ricardinho ditavam a velocidade da equipe, que via Marlon, Robinho e Marcelo Toscando flutuarem bastante pelo ataque, muitas vezes chegando por trás da defesa. Genilson e Marcão também eram bem acionados e faziam lançamentos diretos, sempre buscando pegar a zaga desatenta.

Quando a bola estava na defesa do Paysandu, o Itupiranga buscava adiantar suas linhas e pressionar a saída de bola para forçar um erro do adversário, no entanto, os bicolores conseguiam sair trocando passes. As melhores chances dos visitantes apareciam nas bolas paradas, que eram cobradas pelo meia Rodrigo Ainete.



O Papão era melhor, pressionava o adversário, que no início ficou fechado, mas começou a buscar mais o jogo. No entanto, no último terço do primeiro tempo, a equipe de Márcio Fernandes fez uma blitz, mas sempre pecava nas finalizações ou no passe final. Quando todos pensavam que a partida iria zerada para o intervalo, José Aldo deu lindo lançamento para Igor Carvalho, que dominou e cruzou. Bola passou por Toscano, e Marlon, no segundo pau, abriu o placar, explodindo a Curuzu e o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rário Marajoara AM-1.130.



SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o Bicola voltou mais impiedoso e violento em busca de gols. Marlon, aos três minutos, após cruzamento rasteiro de Robinho, aumentou o placar. Aos sete, Ricardinho bateu falta e fez o terceiro do Esquadrão de Aço na partida. A Curuzu entrou em festa. O meia foi substituído por Dioguinho aos 10 minutos.

Minuto seguinte, o gol estava tão fácil, que Dioguinho já saia para comemorar “antes” de chutar. Mikael deu bom passe para Marcelo Toscano no início da jogada, o centroavante ligou Marlon na velocidade. Ele ganhou do marcador e rolou para Dioguinho fazer o quarto. O chute saiu fraco e Evandro Gigante conseguiu se recuperar e fazer a defesa.



Depois, o Papão diminuiu o ritmo e o Itupiranga cresceu, entretanto, pecava no último terço do campo. A partida foi ficando em ritmo de treino. O Paysandu tentava sair de trás, mas errava passes ou via o adversário matar as jogadas. Quando parecia que os bicolores estavam satisfeitos, Marcão aproveitou escanteio cobrado por Dioguinho e marcou o quarto, dando números finais à partida.

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu